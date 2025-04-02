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Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац - РИА Новости, 02.04.2025
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07:19 02.04.2025 (обновлено: 07:31 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац - РИА Новости, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:19:00+03:00
2025-04-02T07:31:00+03:00
в мире
израиль
исраэль кац
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание Times of Israel."Министр обороны Исраэль Кац объявляет, что Израиль расширяет операции в Газе, заявляя, что войска продвинутся вперед для очищения территорий "от террористов и инфрастуктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль", — говорится в публикации.В ночь на 18 марта ЦАХАл возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между закончилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250401/tsakhal-2008658397.html
https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html
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в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац

Израиль расширит операции в секторе Газа с целью создания буферной зоны

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание Times of Israel.
"Министр обороны Исраэль Кац объявляет, что Израиль расширяет операции в Газе, заявляя, что войска продвинутся вперед для очищения территорий "от террористов и инфрастуктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль", — говорится в публикации.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора
Вчера, 14:40
В ночь на 18 марта ЦАХАл возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между закончилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
30 марта, 13:38
 
В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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