Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
Израиль расширит операции в секторе Газа с целью создания буферной зоны
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание Times of Israel.
"Министр обороны Исраэль Кац объявляет, что Израиль расширяет операции в Газе, заявляя, что войска продвинутся вперед для очищения территорий "от террористов и инфрастуктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль", — говорится в публикации.
В ночь на 18 марта ЦАХАл возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между закончилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.