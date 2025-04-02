https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац

Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац - РИА Новости, 02.04.2025

Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:19:00+03:00

2025-04-02T07:19:00+03:00

2025-04-02T07:31:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, пишет издание Times of Israel."Министр обороны Исраэль Кац объявляет, что Израиль расширяет операции в Газе, заявляя, что войска продвинутся вперед для очищения территорий "от террористов и инфрастуктуры и для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности государства Израиль", — говорится в публикации.В ночь на 18 марта ЦАХАл возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между закончилось 1 марта, но боевые действия не начинались из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250401/tsakhal-2008658397.html

https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году