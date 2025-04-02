В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе
Суд в Ижевске арестовал обвиняемого в подготовке теракта в школе до 20 мая
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/TelegramОбвиняемый в подготовке теракта в школе в Ижевске. 2 апреля 2025
Обвиняемый в подготовке теракта в школе в Ижевске. 2 апреля 2025
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу до 20 мая обвиняемого в подготовке теракта в местной школе путем поджога и взрыва, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Из поступившего в Первомайский районный суд ходатайства следователя следует, что житель Ижевска с февраля по март, являясь приверженцем идей молодежного международного движения (признано террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ), планировал совершить теракт в местной школе путем поджога и взрыва. Юноша купил компоненты для сборки самодельного взрывного и зажигательного устройства. Также под его руководством для координации действий соучастников была создана группа в мессенджере Telegram. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
"Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего ижевчанина, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), и избрал меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 20 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый и его адвокат просили суд не прибегать к аресту.
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