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В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе - РИА Новости, 02.04.2025
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12:55 02.04.2025 (обновлено: 13:25 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/izhevsk-2008865073.html
В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе
В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе - РИА Новости, 02.04.2025
В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе
Суд в Ижевске заключил под стражу до 20 мая обвиняемого в подготовке теракта в местной школе путем поджога и взрыва, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:55:00+03:00
2025-04-02T13:25:00+03:00
происшествия
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу до 20 мая обвиняемого в подготовке теракта в местной школе путем поджога и взрыва, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Из поступившего в Первомайский районный суд ходатайства следователя следует, что житель Ижевска с февраля по март, являясь приверженцем идей молодежного международного движения (признано террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ), планировал совершить теракт в местной школе путем поджога и взрыва. Юноша купил компоненты для сборки самодельного взрывного и зажигательного устройства. Также под его руководством для координации действий соучастников была создана группа в мессенджере Telegram. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. "Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего ижевчанина, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), и избрал меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 20 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый и его адвокат просили суд не прибегать к аресту.
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россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске арестовали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в школе

Суд в Ижевске арестовал обвиняемого в подготовке теракта в школе до 20 мая

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/TelegramОбвиняемый в подготовке теракта в школе в Ижевске. 2 апреля 2025
Обвиняемый в подготовке теракта в школе в Ижевске. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/Telegram
Обвиняемый в подготовке теракта в школе в Ижевске. 2 апреля 2025
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Суд в Ижевске заключил под стражу до 20 мая обвиняемого в подготовке теракта в местной школе путем поджога и взрыва, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Из поступившего в Первомайский районный суд ходатайства следователя следует, что житель Ижевска с февраля по март, являясь приверженцем идей молодежного международного движения (признано террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ), планировал совершить теракт в местной школе путем поджога и взрыва. Юноша купил компоненты для сборки самодельного взрывного и зажигательного устройства. Также под его руководством для координации действий соучастников была создана группа в мессенджере Telegram. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.
"Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего ижевчанина, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), и избрал меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 20 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый и его адвокат просили суд не прибегать к аресту.
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