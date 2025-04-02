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В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе
В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости, 02.04.2025
В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе
Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре, где пострадали не менее двух учеников, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:36:00+03:00
2025-04-02T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре, где пострадали не менее двух учеников, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Следователями Подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий должностных лиц образовательного учреждения, приведших к хлопку пиротехнического изделия (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 2 апреля в одном из классов образовательного учреждения Истры произошел хлопок пиротехнического изделия, которое принес с собой один из учеников. Отмечается, что в результате пострадали не менее двух учащихся, их жизни ничего не угрожает. "В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценкам действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу", - добавляется в сообщении.
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происшествия, истра, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истра, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе
СК завел дело после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре, где пострадали не менее двух учеников, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"Следователями Подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий должностных лиц образовательного учреждения, приведших к хлопку пиротехнического изделия (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 2 апреля в одном из классов образовательного учреждения Истры произошел хлопок пиротехнического изделия, которое принес с собой один из учеников. Отмечается, что в результате пострадали не менее двух учащихся, их жизни ничего не угрожает.
"В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценкам действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу", - добавляется в сообщении.