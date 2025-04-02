https://ria.ru/20250402/istra-2008898108.html

В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе

В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости, 02.04.2025

В подмосковной Истре возбудили дело после взрыва хлопушки в школе

Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре, где пострадали не менее двух учеников, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:36:00+03:00

2025-04-02T14:36:00+03:00

2025-04-02T15:24:00+03:00

происшествия

истра

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после взрыва пиротехнического изделия в школе в подмосковной Истре, где пострадали не менее двух учеников, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Следователями Подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий должностных лиц образовательного учреждения, приведших к хлопку пиротехнического изделия (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 2 апреля в одном из классов образовательного учреждения Истры произошел хлопок пиротехнического изделия, которое принес с собой один из учеников. Отмечается, что в результате пострадали не менее двух учащихся, их жизни ничего не угрожает. "В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценкам действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250320/shkolniki-2006212278.html

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происшествия, истра, россия, следственный комитет россии (ск рф)