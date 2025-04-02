https://ria.ru/20250402/istra-2008877867.html

В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе

В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости, 02.04.2025

В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе

Две девочки госпитализированы после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, семеро учащихся осмотрены медиками на месте, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:40:00+03:00

2025-04-02T13:40:00+03:00

2025-04-02T13:47:00+03:00

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две девочки госпитализированы после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, семеро учащихся осмотрены медиками на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В истринскую полицию поступило сообщение об инциденте в учебном учреждении на Проспекте генерала Белобородова. "По предварительной информации, ученик 5-го класса бросил в портфель одноклассника хлопушку. В результате хлопка, в настоящий момент, две девочки 2013 года рождения были доставлены в медицинское учреждение, семеро учащихся осмотрены медиками на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции, а также городская прокуратура проводят проверку по данному факту. "По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в экстренных службах РИА Новости уточнили, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html

https://ria.ru/20250312/khlopok-2004568074.html

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, истра, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)