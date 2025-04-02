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В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости, 02.04.2025
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13:40 02.04.2025 (обновлено: 13:47 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/istra-2008877867.html
В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости, 02.04.2025
В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
Две девочки госпитализированы после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, семеро учащихся осмотрены медиками на месте, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:40:00+03:00
2025-04-02T13:47:00+03:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две девочки госпитализированы после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, семеро учащихся осмотрены медиками на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В истринскую полицию поступило сообщение об инциденте в учебном учреждении на Проспекте генерала Белобородова. "По предварительной информации, ученик 5-го класса бросил в портфель одноклассника хлопушку. В результате хлопка, в настоящий момент, две девочки 2013 года рождения были доставлены в медицинское учреждение, семеро учащихся осмотрены медиками на месте", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции, а также городская прокуратура проводят проверку по данному факту. "По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в экстренных службах РИА Новости уточнили, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно.
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истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Истре двух девочек госпитализировали после взрыва хлопушки в школе

Две девочки были госпитализированы в Истре после взрыва хлопушки в школе

© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram"Бомбочки-хлопушки", из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре
Бомбочки-хлопушки, из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
"Бомбочки-хлопушки", из-за взрыва которых пострадали ученицы школы в Истре
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две девочки госпитализированы после взрыва хлопушки в школе в подмосковной Истре, семеро учащихся осмотрены медиками на месте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В истринскую полицию поступило сообщение об инциденте в учебном учреждении на Проспекте генерала Белобородова.
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"По предварительной информации, ученик 5-го класса бросил в портфель одноклассника хлопушку. В результате хлопка, в настоящий момент, две девочки 2013 года рождения были доставлены в медицинское учреждение, семеро учащихся осмотрены медиками на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции, а также городская прокуратура проводят проверку по данному факту.
"По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в экстренных службах РИА Новости уточнили, что в результате инцидента разрушений не произошло, возгорания также не было. Работа учебного заведения продолжается штатно.
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ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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