Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым
Верховный суд: имущество, купленное в гражданском браке, не делится при разводе
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.
Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края. Они прожили в официальном браке 24 года, а затем развелись, но продолжили жить вместе. Спустя месяц после развода мужчина купил бывшей жене автомобиль, который на нее же оформил. Когда пара решила окончательно расстаться, он обратился в суд и потребовал признать машину совместно нажитым имуществом. Сначала ему отказали, но апелляция решила, что раз после развода прошло так мало времени, то деньги, на которые была куплена машина, являются совместно нажитыми и этот режим собственности надо распространить и на нее.
С этим не согласился Верховный суд. Он указал, что на территории России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, и именно со дня государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе имущественные. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое непосредственно в период брака.
"Таким образом, фактическое совместное проживание <...> не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может. Как верно указал суд первой инстанции, совместное проживание лиц, не состоящих в браке, и ведение ими общего хозяйства в период приобретения автомобиля не являются достаточными основаниями для возникновения права собственности истца на имущество, приобретенное его бывшей супругой после расторжения брака", — сказано в определении.
Суд отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее машину женщине.
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21 августа 2024, 11:38