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Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025
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03:50 02.04.2025 (обновлено: 12:45 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html
Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым
Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025
Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым
Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:50:00+03:00
2025-04-02T12:45:00+03:00
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краснодарский край
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам. Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края. Они прожили в официальном браке 24 года, а затем развелись, но продолжили жить вместе. Спустя месяц после развода мужчина купил бывшей жене автомобиль, который на нее же оформил. Когда пара решила окончательно расстаться, он обратился в суд и потребовал признать машину совместно нажитым имуществом. Сначала ему отказали, но апелляция решила, что раз после развода прошло так мало времени, то деньги, на которые была куплена машина, являются совместно нажитыми и этот режим собственности надо распространить и на нее. С этим не согласился Верховный суд. Он указал, что на территории России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, и именно со дня государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе имущественные. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое непосредственно в период брака. "Таким образом, фактическое совместное проживание &lt;...&gt; не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может. Как верно указал суд первой инстанции, совместное проживание лиц, не состоящих в браке, и ведение ими общего хозяйства в период приобретения автомобиля не являются достаточными основаниями для возникновения права собственности истца на имущество, приобретенное его бывшей супругой после расторжения брака", — сказано в определении. Суд отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее машину женщине.
https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html
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россия, краснодарский край, общество
Россия, Краснодарский край, Общество
Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Верховный суд: имущество, купленное в гражданском браке, не делится при разводе

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам.
Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края. Они прожили в официальном браке 24 года, а затем развелись, но продолжили жить вместе. Спустя месяц после развода мужчина купил бывшей жене автомобиль, который на нее же оформил. Когда пара решила окончательно расстаться, он обратился в суд и потребовал признать машину совместно нажитым имуществом. Сначала ему отказали, но апелляция решила, что раз после развода прошло так мало времени, то деньги, на которые была куплена машина, являются совместно нажитыми и этот режим собственности надо распространить и на нее.
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С этим не согласился Верховный суд. Он указал, что на территории России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, и именно со дня государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе имущественные. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое непосредственно в период брака.
"Таким образом, фактическое совместное проживание <...> не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может. Как верно указал суд первой инстанции, совместное проживание лиц, не состоящих в браке, и ведение ими общего хозяйства в период приобретения автомобиля не являются достаточными основаниями для возникновения права собственности истца на имущество, приобретенное его бывшей супругой после расторжения брака", — сказано в определении.
Суд отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее машину женщине.
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