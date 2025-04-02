https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html

Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025

Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:50:00+03:00

2025-04-02T03:50:00+03:00

2025-04-02T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания, сказано в определении судебной коллегии Верховного суда РФ по гражданским делам. Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края. Они прожили в официальном браке 24 года, а затем развелись, но продолжили жить вместе. Спустя месяц после развода мужчина купил бывшей жене автомобиль, который на нее же оформил. Когда пара решила окончательно расстаться, он обратился в суд и потребовал признать машину совместно нажитым имуществом. Сначала ему отказали, но апелляция решила, что раз после развода прошло так мало времени, то деньги, на которые была куплена машина, являются совместно нажитыми и этот режим собственности надо распространить и на нее. С этим не согласился Верховный суд. Он указал, что на территории России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, и именно со дня государственной регистрации возникают права и обязанности супругов, в том числе имущественные. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое непосредственно в период брака. "Таким образом, фактическое совместное проживание <...> не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может. Как верно указал суд первой инстанции, совместное проживание лиц, не состоящих в браке, и ведение ими общего хозяйства в период приобретения автомобиля не являются достаточными основаниями для возникновения права собственности истца на имущество, приобретенное его бывшей супругой после расторжения брака", — сказано в определении. Суд отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее машину женщине.

https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодарский край, общество