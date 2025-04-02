Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/imuschestvo--2008834414.html
Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым
Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025
Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым
Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считают совместно нажитым, поэтому его не делят в случае расставания, указано в определении судебной коллегии... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:52:00+03:00
2025-04-02T10:52:00+03:00
краснодарский край
россия
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считают совместно нажитым, поэтому его не делят в случае расставания, указано в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам.Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края, прожившей в официальном браке 24 года. Затем россияне развелись, после чего продолжили жить вместе. Через месяц мужчина купил женщине машину и оформил ее на бывшую супругу. Некоторое время спустя пара окончательно рассталась, тогда бывший муж решил потребовать через суд признать автомобиль совместно нажитым имуществом. Сначала россиянин получил отказ, но позднее апелляция решила, что деньги, потраченные на машину, можно считать совместно нажитыми, поскольку после развода прошло мало времени. По ее мнению, этот режим собственности надо распространить и на авто.Верховный суд не согласился с такой постановкой вопроса, указав, что в России признается брак, заключенный только в ЗАГС. Имущественные права и обязанности супругов возникают со дня госрегистрации. Совместная собственность — имущество, нажитое во время брака."Фактическое совместное проживание &lt;...&gt; не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может", — говорится в определении.Верховный суд уточнил, что совместное проживание вне брака и ведение общего хозяйства в период, когда мужчина купил машину, нельзя считать основаниями для права собственности истца.В итоге ВС отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее автомобиль женщине.
https://ria.ru/20250330/platezhi-2008198100.html
https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html
https://ria.ru/20240821/sud-1967509657.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, верховный суд рф
Краснодарский край, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Верховный суд: при разводе не делят имущество, приобретенное в гражданском браке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считают совместно нажитым, поэтому его не делят в случае расставания, указано в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам.
Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края, прожившей в официальном браке 24 года. Затем россияне развелись, после чего продолжили жить вместе. Через месяц мужчина купил женщине машину и оформил ее на бывшую супругу.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей
30 марта, 03:51
Некоторое время спустя пара окончательно рассталась, тогда бывший муж решил потребовать через суд признать автомобиль совместно нажитым имуществом. Сначала россиянин получил отказ, но позднее апелляция решила, что деньги, потраченные на машину, можно считать совместно нажитыми, поскольку после развода прошло мало времени. По ее мнению, этот режим собственности надо распространить и на авто.
Верховный суд не согласился с такой постановкой вопроса, указав, что в России признается брак, заключенный только в ЗАГС. Имущественные права и обязанности супругов возникают со дня госрегистрации. Совместная собственность — имущество, нажитое во время брака.
Развод - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Порядок расторжения брака: развод через Госуслуги, ЗАГС и суд
26 марта, 11:53
"Фактическое совместное проживание <...> не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может", — говорится в определении.
Верховный суд уточнил, что совместное проживание вне брака и ведение общего хозяйства в период, когда мужчина купил машину, нельзя считать основаниями для права собственности истца.
В итоге ВС отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее автомобиль женщине.
Раздел имущества - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Верховный суд разрешил делить при разводе переоформленное имущество
21 августа 2024, 11:38
 
Краснодарский крайРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала