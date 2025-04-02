https://ria.ru/20250402/imuschestvo--2008834414.html

Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым - РИА Новости, 02.04.2025

Верховный суд объяснил, какое имущество считается совместно нажитым

Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считают совместно нажитым, поэтому его не делят в случае расставания, указано в определении судебной коллегии... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:52:00+03:00

2025-04-02T10:52:00+03:00

2025-04-02T10:52:00+03:00

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Имущество, приобретенное в гражданском браке, не считают совместно нажитым, поэтому его не делят в случае расставания, указано в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам.Суд рассмотрел спор пары из Краснодарского края, прожившей в официальном браке 24 года. Затем россияне развелись, после чего продолжили жить вместе. Через месяц мужчина купил женщине машину и оформил ее на бывшую супругу. Некоторое время спустя пара окончательно рассталась, тогда бывший муж решил потребовать через суд признать автомобиль совместно нажитым имуществом. Сначала россиянин получил отказ, но позднее апелляция решила, что деньги, потраченные на машину, можно считать совместно нажитыми, поскольку после развода прошло мало времени. По ее мнению, этот режим собственности надо распространить и на авто.Верховный суд не согласился с такой постановкой вопроса, указав, что в России признается брак, заключенный только в ЗАГС. Имущественные права и обязанности супругов возникают со дня госрегистрации. Совместная собственность — имущество, нажитое во время брака."Фактическое совместное проживание <...> не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может", — говорится в определении.Верховный суд уточнил, что совместное проживание вне брака и ведение общего хозяйства в период, когда мужчина купил машину, нельзя считать основаниями для права собственности истца.В итоге ВС отменил все решения, оставив в силе только первое, присудившее автомобиль женщине.

https://ria.ru/20250330/platezhi-2008198100.html

https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html

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краснодарский край, россия, верховный суд рф