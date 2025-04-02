https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html

Биография Бадры Гунбы

Биография Бадры Гунбы - РИА Новости, 02.04.2025

Биография Бадры Гунбы

Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия). РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:35:00+03:00

2025-04-02T00:35:00+03:00

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Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского госуниверситета.В 1999 году перевелся и в 2003 году окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (ныне Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2005-2006 годах прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса по специальности "организация правового обеспечения". Кандидат экономических наук (2007). С декабря 2003 года по август 2004 года – ведущий специалист отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации города Саратова Российской Федерации.С августа 2004 года по февраль 2006 года занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации города Саратова.С апреля по июнь 2007 года – ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации города Саратова.С сентября 2007 года по январь 2009 года работал референтом по правовым вопросам кабинета министров Республики Абхазия.С января 2009 года до октября 2011 года являлся заместителем министра культуры Республики Абхазия.С октября 2011 года по октябрь 2014 года – министр культуры Республики Абхазия.В 2015-2020 годах занимался предпринимательской деятельностью.7 февраля 2020 года политические партии "Айтайра" и "Амцахара" рекомендовали Бадру Гунбу в качестве кандидата в вице-президенты страны на президентских выборах 2020 года в команде Аслана Бжания.22 марта 2020 года был избран вице-президентом Абхазии.23 апреля 2020 года Бадра Гунба вступил в должность вице-президента Республики Абхазия.В середине ноября 2024 года в Абхазии вспыхнули массовые протесты. Противостояние властей и оппозиции началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и создали координационный совет по выходу из политического кризиса. Оппозиция потребовала от президента страны уйти в отставку. 16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. Однако протестующие отвергли это предложение и отказались освободить правительственный комплекс. 17 ноября президент страны Аслан Бжания обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и отказался уходить в отставку. 18 ноября абхазская оппозиция согласилась на условия власти. 19 ноября парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании.Бадра Гунба стал исполняющим обязанности президента Абхазии.10 января 2025 года ЦИК зарегистрировал Бадру Гунбу кандидатом на досрочных выборах президента Абхазии.15 февраля 2025 года по итогам первого тура выборов президента Абхазии Бадра Гунба получил 46,38% голосов избирателей и вышел во второй тур.1 марта по итогам второго тура голосования Бадра Гунба был избран президентом Абхазии. Его кандидатуру поддержали 54,73% избирателей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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