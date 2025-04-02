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ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах - РИА Новости, 02.04.2025
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17:41 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gruziya-2008950493.html
ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах
ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах - РИА Новости, 02.04.2025
ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах
Евросоюз раскритиковал принятый в понедельник в Грузии новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона, а также поправки к закону,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:41:00+03:00
2025-04-02T17:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз раскритиковал принятый в понедельник в Грузии новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона, а также поправки к закону, регулирующему вещание. "Эти шаги еще больше разрушают основы демократии в Грузии. Такие действия принципиально несовместимы с ценностями ЕС, такими как демократия, верховенство закона и плюрализм СМИ, и далеки от ожиданий от страны-кандидата. Они негативно повлияют на путь Грузии к членству в ЕС", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС и еврокомиссара по политике расширения и добрососедства. В ЕС утверждают, что такие законы были приняты без должного общественного обсуждения и дают властям новые возможности "для подавления инакомыслия". Парламент Грузии во вторник принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Закон называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA). В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет. Кроме того, парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении поправки в закон "О вещании", согласно которым будут установлены стандарты телерадиовещания.
https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html
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в мире, грузия, сша, евросоюз
В мире, Грузия, США, Евросоюз
ЕС раскритиковал принятый в Грузии закон об иноагентах

ЕС раскритиковал принятый в Грузии аналог американского закона об иноагентах

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Евросоюз раскритиковал принятый в понедельник в Грузии новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона, а также поправки к закону, регулирующему вещание.
"Эти шаги еще больше разрушают основы демократии в Грузии. Такие действия принципиально несовместимы с ценностями ЕС, такими как демократия, верховенство закона и плюрализм СМИ, и далеки от ожиданий от страны-кандидата. Они негативно повлияют на путь Грузии к членству в ЕС", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС и еврокомиссара по политике расширения и добрососедства.
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В ЕС утверждают, что такие законы были приняты без должного общественного обсуждения и дают властям новые возможности "для подавления инакомыслия".
Парламент Грузии во вторник принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Закон называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA).
В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет. Кроме того, парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении поправки в закон "О вещании", согласно которым будут установлены стандарты телерадиовещания.
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