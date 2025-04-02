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Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН - РИА Новости, 02.04.2025
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06:54 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/grossi-2008800848.html
Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН
Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН - РИА Новости, 02.04.2025
Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН
Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:54:00+03:00
2025-04-02T06:54:00+03:00
в мире
аргентина
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рафаэль гросси
антониу гутерреш
магатэ
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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций после завершения мандата Антониу Гутерреша в 2026 году, сообщила газета La Nacion. "Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался, он начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур ... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно", - заявил Гросси на заседании Аргентинского совета по международным отношениям (CARI), его цитату приводит Nacion на своем сайте. Гросси отметил, что поддерживает тесные контакты с президентом Аргентины Хавьером Милеем и обсуждал с ним широкий спектр международных вопросов, включая "множество бесед на эту тему". Рафаэль Гросси, родившийся в Буэнос-Айресе в 1961 году, имеет более чем 35-летний опыт дипломатической службы. Он занимал различные высокие должности, включая пост посла Аргентины в Австрии и постоянного представителя при международных организациях в Вене. В декабре 2019 года он был назначен генеральным директором МАГАТЭ и переизбран на второй срок в марте 2023 года.
https://ria.ru/20250315/grossi-2005192266.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), австрия, рафаэль гросси, антониу гутерреш, магатэ
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Австрия, Рафаэль Гросси, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ
Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН

Глава МАГАТЭ Гросси выдвинет свою кандидатуру на пост генсека ООН в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций после завершения мандата Антониу Гутерреша в 2026 году, сообщила газета La Nacion.
"Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался, он начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур ... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно", - заявил Гросси на заседании Аргентинского совета по международным отношениям (CARI), его цитату приводит Nacion на своем сайте.
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Гросси отметил, что поддерживает тесные контакты с президентом Аргентины Хавьером Милеем и обсуждал с ним широкий спектр международных вопросов, включая "множество бесед на эту тему".
Рафаэль Гросси, родившийся в Буэнос-Айресе в 1961 году, имеет более чем 35-летний опыт дипломатической службы. Он занимал различные высокие должности, включая пост посла Аргентины в Австрии и постоянного представителя при международных организациях в Вене. В декабре 2019 года он был назначен генеральным директором МАГАТЭ и переизбран на второй срок в марте 2023 года.
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