https://ria.ru/20250402/grossi-2008800848.html

Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН

Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН - РИА Новости, 02.04.2025

Гросси намерен стать следующим генеральным секретарем ООН

Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:54:00+03:00

2025-04-02T06:54:00+03:00

2025-04-02T06:54:00+03:00

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антониу гутерреш

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Аргентинский дипломат и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций после завершения мандата Антониу Гутерреша в 2026 году, сообщила газета La Nacion. "Процесс отбора преемника Гутерреша еще не начался, он начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур ... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно", - заявил Гросси на заседании Аргентинского совета по международным отношениям (CARI), его цитату приводит Nacion на своем сайте. Гросси отметил, что поддерживает тесные контакты с президентом Аргентины Хавьером Милеем и обсуждал с ним широкий спектр международных вопросов, включая "множество бесед на эту тему". Рафаэль Гросси, родившийся в Буэнос-Айресе в 1961 году, имеет более чем 35-летний опыт дипломатической службы. Он занимал различные высокие должности, включая пост посла Аргентины в Австрии и постоянного представителя при международных организациях в Вене. В декабре 2019 года он был назначен генеральным директором МАГАТЭ и переизбран на второй срок в марте 2023 года.

https://ria.ru/20250315/grossi-2005192266.html

https://ria.ru/20241225/itogi-1991163374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), австрия, рафаэль гросси, антониу гутерреш, магатэ