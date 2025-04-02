Белый дом ищет способ компенсировать расходы на Гренландию, пишут СМИ
WP: Белый дом хочет сделать приобретение Гренландии привлекательнее для граждан
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом ищет способы сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты на остров за счет полезных ископаемых территории, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
В марте результаты опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и новостным порталом Yahoo News, показали, что менее 20% граждан США поддерживают идею аннексии Гренландии и Канады, которую продвигает администрация президента США Дональда Трампа.
"Администрация Трампа отчасти надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых за коммерческую деятельность. Белый дом ищет способы "сделать предложение более заманчивым", чтобы сделать становление Гренландии частью Соединенных Штатов привлекательнее", - говорится в сообщении.
Однако, по данным издания, точная потенциальная экономическая окупаемость за счет минеральных ресурсов Гренландии "далеко не ясна". Отмечается, что добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровые погодные условия на острове только добавляют трудности.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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