https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008800184.html

Белый дом ищет способ компенсировать расходы на Гренландию, пишут СМИ

Белый дом ищет способ компенсировать расходы на Гренландию, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

Белый дом ищет способ компенсировать расходы на Гренландию, пишут СМИ

Белый дом ищет способы сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты на остров за счет полезных ископаемых... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:43:00+03:00

2025-04-02T06:43:00+03:00

2025-04-02T06:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом ищет способы сделать приобретение Гренландии привлекательнее для американцев, надеясь компенсировать траты на остров за счет полезных ископаемых территории, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. В марте результаты опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и новостным порталом Yahoo News, показали, что менее 20% граждан США поддерживают идею аннексии Гренландии и Канады, которую продвигает администрация президента США Дональда Трампа. "Администрация Трампа отчасти надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство компенсирует затраты в Гренландии за счет платы за право разработки полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых за коммерческую деятельность. Белый дом ищет способы "сделать предложение более заманчивым", чтобы сделать становление Гренландии частью Соединенных Штатов привлекательнее", - говорится в сообщении. Однако, по данным издания, точная потенциальная экономическая окупаемость за счет минеральных ресурсов Гренландии "далеко не ясна". Отмечается, что добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровые погодные условия на острове только добавляют трудности. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008799956.html

https://ria.ru/20250330/tramp-2008196177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, канада, дональд трамп, yahoo! inc., парламентские выборы в гренландии