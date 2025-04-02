https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008920245.html

Пользователи "Госуслуг" почти шесть миллионов раз проверили свои сим-карты

Пользователи "Госуслуг" почти шесть миллионов раз проверили свои сим-карты - РИА Новости, 02.04.2025

Пользователи "Госуслуг" почти шесть миллионов раз проверили свои сим-карты

Пользователи "Госуслуг" менее чем за сутки проверили свои сим-карты почти 6 миллионов раз, в среднем в минуту поступает 7 тысяч запросов, сообщило Минцифры в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:44:00+03:00

2025-04-02T15:44:00+03:00

2025-04-02T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг" менее чем за сутки проверили свои сим-карты почти 6 миллионов раз, в среднем в минуту поступает 7 тысяч запросов, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Сервис "Сим-карты" на "Госуслугах" был запущен вечером 1 апреля. На 15.00 по московскому времени 2 апреля к нему обратились 5,7 млн раз. Пользователи могут увидеть свои абонентские номера от 42 операторов... 7 тысяч раз в минуту в среднем обращались пользователи к сервису", - сказано в сообщении. Уточняется, что пик нагрузки на сервис по проверке количества сим-карт был зафиксирован в 1 апреля в 22.45 мск - тогда система фиксировала 1 тысячу запросов в секунду. Сервис стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на чье имя уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

https://ria.ru/20250401/kredit-2008663197.html

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госуслуги, россия, общество, технологии, мошенничество