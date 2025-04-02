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Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях - РИА Новости, 02.04.2025
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14:38 02.04.2025 (обновлено: 14:39 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008898723.html
Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях
Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях - РИА Новости, 02.04.2025
Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:38:00+03:00
2025-04-02T14:39:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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общество
мошенничество
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопросы: ...о разработке и внедрении механизма временного блокирования учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации, предусмотрев возможность последующего оперативного восстановления доступа к учетной записи, в том числе путем личного обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручении. Также президент РФ поручил рассмотреть вопросы о предоставлении кредитным организациям возможности получения в автоматическом режиме посредством "Госуслуг" информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах физических лиц. Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, общество, мошенничество, технологии
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Общество, Мошенничество, Технологии
Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях

Госуслуги могут начать блокировать профиль при смене разом двух ID-параметров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопросы: ...о разработке и внедрении механизма временного блокирования учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации, предусмотрев возможность последующего оперативного восстановления доступа к учетной записи, в том числе путем личного обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручении.
Также президент РФ поручил рассмотреть вопросы о предоставлении кредитным организациям возможности получения в автоматическом режиме посредством "Госуслуг" информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах физических лиц.
Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаОбществоМошенничествоТехнологии
 
 
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