https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008898723.html

Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях

Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях - РИА Новости, 02.04.2025

Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:38:00+03:00

2025-04-02T14:38:00+03:00

2025-04-02T14:39:00+03:00

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владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

общество

мошенничество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопросы: ...о разработке и внедрении механизма временного блокирования учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации, предусмотрев возможность последующего оперативного восстановления доступа к учетной записи, в том числе путем личного обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручении. Также президент РФ поручил рассмотреть вопросы о предоставлении кредитным организациям возможности получения в автоматическом режиме посредством "Госуслуг" информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах физических лиц. Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, общество, мошенничество, технологии