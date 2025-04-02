Власти изучат идею блокировки профиля "Госуслуг" при определенных условиях
Госуслуги могут начать блокировать профиль при смене разом двух ID-параметров
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку до 1 июня рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... рассмотреть вопросы: ...о разработке и внедрении механизма временного блокирования учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при одновременном изменении двух и более параметров идентификации, предусмотрев возможность последующего оперативного восстановления доступа к учетной записи, в том числе путем личного обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручении.
Также президент РФ поручил рассмотреть вопросы о предоставлении кредитным организациям возможности получения в автоматическом режиме посредством "Госуслуг" информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах физических лиц.
Соответствующие доклады должны быть представлены до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.