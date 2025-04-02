https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008781261.html

Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно

Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно - РИА Новости, 02.04.2025

Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно

Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:08:00+03:00

2025-04-02T00:08:00+03:00

2025-04-02T00:08:00+03:00

общество

госуслуги

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным российских детекторов, сервис работает штатно, сообщений о сбоях нет. "Данные обновляются, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении "Госуслуг". Сервис стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

https://ria.ru/20250401/svyaz-2008524895.html

https://ria.ru/20250321/roditeli-2006430332.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госуслуги