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Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно - РИА Новости, 02.04.2025
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00:08 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008781261.html
Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно
Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно - РИА Новости, 02.04.2025
Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно
Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:08:00+03:00
2025-04-02T00:08:00+03:00
общество
госуслуги
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным российских детекторов, сервис работает штатно, сообщений о сбоях нет. "Данные обновляются, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении "Госуслуг". Сервис стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://ria.ru/20250401/svyaz-2008524895.html
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общество, госуслуги
Общество, Госуслуги
Сервис проверки количества сим-карт на "Госуслугах" работает штатно

"Госуслуги" обновили данные сервиса для проверки количества сим-карт

© Fotolia / Albert Lozano-Nieto Две сим-карты
Две сим-карты - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / Albert Lozano-Nieto
Две сим-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным российских детекторов, сервис работает штатно, сообщений о сбоях нет.
"Данные обновляются, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении "Госуслуг".
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Операторы связи не смогут продать больше 20 сим-карт россиянам с 1 апреля
Вчера, 00:08
Сервис стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств.
С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На "Госуслугах" обновили информацию о средствах родительского контроля
21 марта, 12:45
 
ОбществоГосуслуги
 
 
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