Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/genprokuror-2008841008.html
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм - РИА Новости, 02.04.2025
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм
Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:10:00+03:00
2025-04-02T11:10:00+03:00
россия
игорь краснов
совет федерации рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_0:421:2886:2044_1920x0_80_0_0_991de7a4a0f94f6cde1b5b10d0652d49.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства (в 2024 году – ред.) привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. В основном, речь идет о выходцах из Центрально-Азиатского региона.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_50129add24e2f9528bb873aa625c26f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, совет федерации рф, безопасность
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Безопасность
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм

Генпрокурор Краснов: миграционный фактор влияет на распространение терроризма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства (в 2024 году – ред.) привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
В основном, речь идет о выходцах из Центрально-Азиатского региона.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов
5 февраля, 14:36
 
РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала