https://ria.ru/20250402/genprokuror-2008841008.html

Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм

Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм - РИА Новости, 02.04.2025

Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм

Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:10:00+03:00

2025-04-02T11:10:00+03:00

2025-04-02T11:10:00+03:00

россия

игорь краснов

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства (в 2024 году – ред.) привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. В основном, речь идет о выходцах из Центрально-Азиатского региона.

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

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2025

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россия, игорь краснов, совет федерации рф, безопасность