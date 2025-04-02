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Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм - РИА Новости, 02.04.2025
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм
Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:10:00+03:00
2025-04-02T11:10:00+03:00
2025-04-02T11:10:00+03:00
россия
игорь краснов
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Миграционный фактор продолжает оказывать существенное влияние на распространение террористической угрозы в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства (в 2024 году – ред.) привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. В основном, речь идет о выходцах из Центрально-Азиатского региона.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, безопасность
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Безопасность
Генпрокурор рассказал о влиянии миграционного фактора на терроризм
Генпрокурор Краснов: миграционный фактор влияет на распространение терроризма