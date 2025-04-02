https://ria.ru/20250402/gagauzija-2008857588.html

Внешнее управление в Гагаузии по закону невозможно, заявил глава парламента

Внешнее управление в Гагаузии по закону невозможно, заявил глава парламента - РИА Новости, 02.04.2025

Внешнее управление в Гагаузии по закону невозможно, заявил глава парламента

Внешнее управление в Гагаузии невозможно - закон предусматривает, что обязанности руководителя автономии в его отсутствие переходят к первому заместителю и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:28:00+03:00

2025-04-02T12:28:00+03:00

2025-04-02T12:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Внешнее управление в Гагаузии невозможно - закон предусматривает, что обязанности руководителя автономии в его отсутствие переходят к первому заместителю и любые другие решения будут незаконными, заявил председатель Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Дмитрий Константинов. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. В среду намечено ее заседание. "В последнее время в Гагагузии много разговоров по поводу того, что вроде бы в Гагаузии уже все покончено и очень скоро будет внешнее управление… Законного пути данного решения нет. В законе четко написано, что башкан Гагаузии, когда не может управлять регионом, в таком случае им управляет по праву первый заместитель и точка. Других вариантов нет. Башкан будет отстранена только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции, только в этом случае Народное собрание примет решение о новых выборах. Других законных путей просто нет", - сказал Константинов на брифинге. Спикер обратил внимание, что некоторые "горячие головы" провоцируют Гагаузию на агрессию, однако он уверен, жители автономии будут защищать главу региона законными путями. "Я вас хочу успокоить и сказать, что в Гагаузии именно в это время люди понимают суть дела, понимают, в какую беду попали. Поэтому не получится такого, чего ждут наши недруги. Я уверен, что Гагаузия пойдет только по законному пути", - подчеркнул он. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008734916.html

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008736044.html

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