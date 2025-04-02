"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор
Ле Пен: мы постоянно учим РФ демократии, она вернула нам этот урок бумерангом
© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен - ведущему лидеру оппозиции, фавориту выборов и сильному сопернику действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после приговора отметил, что больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм, и там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.
"Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днём и вечером. Теперь они сказали: "Мы вернем им этот урок бумерангом". Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение. Точно так же, если завтра мы дадим уроки Турции, которая посадила в тюрьму главного противника (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, они посмотрят на нас с улыбкой. И многие другие страны тоже, вот что ужасно", - заявила она в интервью изданию Parisien.
"Франция должна играть свою роль в мире. Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции", - добавила она.
Ле Пен, как и другим депутатам, признанным виновными по делу о растрате средств Европарламента, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.