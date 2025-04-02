https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html

"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор

"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор - РИА Новости, 02.04.2025

"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор

Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:54:00+03:00

2025-04-02T11:54:00+03:00

2025-04-02T12:24:00+03:00

москва

россия

в мире

приговор марин ле пен

европарламент

марин ле пен

эммануэль макрон

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543631_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea5a85ec57adb3311ec83a5dc684b598.jpg

ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом".Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен - ведущему лидеру оппозиции, фавориту выборов и сильному сопернику действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после приговора отметил, что больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм, и там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса."Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днём и вечером. Теперь они сказали: "Мы вернем им этот урок бумерангом". Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение. Точно так же, если завтра мы дадим уроки Турции, которая посадила в тюрьму главного противника (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, они посмотрят на нас с улыбкой. И многие другие страны тоже, вот что ужасно", - заявила она в интервью изданию Parisien."Франция должна играть свою роль в мире. Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции", - добавила она.Ле Пен, как и другим депутатам, признанным виновными по делу о растрате средств Европарламента, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://ria.ru/20250401/lepen-2008752381.html

https://ria.ru/20250402/sovet-2008851587.html

москва

россия

турция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, в мире, приговор марин ле пен, европарламент, марин ле пен, эммануэль макрон, турция, париж, дмитрий песков