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"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор - РИА Новости, 02.04.2025
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11:54 02.04.2025 (обновлено: 12:24 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html
"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор
"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор - РИА Новости, 02.04.2025
"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор
Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:54:00+03:00
2025-04-02T12:24:00+03:00
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом".Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен - ведущему лидеру оппозиции, фавориту выборов и сильному сопернику действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после приговора отметил, что больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм, и там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса."Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днём и вечером. Теперь они сказали: "Мы вернем им этот урок бумерангом". Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение. Точно так же, если завтра мы дадим уроки Турции, которая посадила в тюрьму главного противника (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, они посмотрят на нас с улыбкой. И многие другие страны тоже, вот что ужасно", - заявила она в интервью изданию Parisien."Франция должна играть свою роль в мире. Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции", - добавила она.Ле Пен, как и другим депутатам, признанным виновными по делу о растрате средств Европарламента, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250401/lepen-2008752381.html
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москва, россия, в мире, приговор марин ле пен, европарламент, марин ле пен, эммануэль макрон, турция, париж, дмитрий песков
Москва, Россия, В мире, Приговор Марин Ле Пен, Европарламент, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Турция, Париж, Дмитрий Песков
"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор

Ле Пен: мы постоянно учим РФ демократии, она вернула нам этот урок бумерангом

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что реакция Кремля на ее приговор стала ответом на постоянные "уроки демократии" от Запада, которые РФ "вернула бумерангом".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен - ведущему лидеру оппозиции, фавориту выборов и сильному сопернику действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после приговора отметил, что больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм, и там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
Вчера, 19:03
"Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днём и вечером. Теперь они сказали: "Мы вернем им этот урок бумерангом". Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение. Точно так же, если завтра мы дадим уроки Турции, которая посадила в тюрьму главного противника (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана, они посмотрят на нас с улыбкой. И многие другие страны тоже, вот что ужасно", - заявила она в интервью изданию Parisien.
"Франция должна играть свою роль в мире. Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидеру оппозиции, фавориту в опросах не позволяют баллотироваться, весь мир задается вопросом, что же происходит во Франции", - добавила она.
Ле Пен, как и другим депутатам, признанным виновными по делу о растрате средств Европарламента, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ
11:55
 
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