https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008850475.html
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - РИА Новости, 02.04.2025
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года, при условии, что она сможет баллотироваться, будут для неё последними, если она не станет президентом. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:50:00+03:00
2025-04-02T11:50:00+03:00
2025-04-02T12:21:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_17175fe23d8790724fcc884e26dc2206.jpg
ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года, при условии, что она сможет баллотироваться, будут для неё последними, если она не станет президентом."Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - заявила она в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года.Ле Пен, которой в 2027 году исполнится 59, уже трижды баллотировалась в президенты - в 2012, 2017 и 2022 годах.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html
https://ria.ru/20250402/sovet-2008851587.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_260:0:2909:1987_1920x0_80_0_0_413131019f88325c639ebc8da1eaa409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Ле Пен заявила, что выборы 2027 будут последними при возможности баллотироваться