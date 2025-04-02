Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 02.04.2025 (обновлено: 12:21 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008850475.html
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними - РИА Новости, 02.04.2025
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года, при условии, что она сможет баллотироваться, будут для неё последними, если она не станет президентом. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:50:00+03:00
2025-04-02T12:21:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_17175fe23d8790724fcc884e26dc2206.jpg
ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года, при условии, что она сможет баллотироваться, будут для неё последними, если она не станет президентом."Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - заявила она в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года.Ле Пен, которой в 2027 году исполнится 59, уже трижды баллотировалась в президенты - в 2012, 2017 и 2022 годах.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250402/frantsiya-2008851293.html
https://ria.ru/20250402/sovet-2008851587.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008754701_260:0:2909:1987_1920x0_80_0_0_413131019f88325c639ebc8da1eaa409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними

Ле Пен заявила, что выборы 2027 будут последними при возможности баллотироваться

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года, при условии, что она сможет баллотироваться, будут для неё последними, если она не станет президентом.
"Я думаю, что в политике никогда не следует говорить "никогда". Но да, я думаю, что они будут последними. Если только меня не изберут", - заявила она в интервью изданию Parisien на вопрос, намерена ли она бороться за кресло президента после 2027 года.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Вернули бумерангом". Ле пен высказалась о реакции России на ее приговор
11:54
Ле Пен, которой в 2027 году исполнится 59, уже трижды баллотировалась в президенты - в 2012, 2017 и 2022 годах.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ле Пен обжалует приговор в Конституционном совете Франции и ЕСПЧ
11:55
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала