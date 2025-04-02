https://ria.ru/20250402/ekonomika-2008915158.html
Фрадков: нужный ресурс для построения новой экономики России сформировался
Фрадков: нужный ресурс для построения новой экономики России сформировался - РИА Новости, 02.04.2025
Фрадков: нужный ресурс для построения новой экономики России сформировался
Необходимый кадровый, финансовый и институциональный ресурс сформировался за последние несколько лет для построения новой экономики России, сообщил председатель РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:33:00+03:00
2025-04-02T15:33:00+03:00
2025-04-02T15:34:00+03:00
петр фрадков
псб (банк псб)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008915819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53ed2df5b21c8e6f8670307bb3a5e9e9.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Необходимый кадровый, финансовый и институциональный ресурс сформировался за последние несколько лет для построения новой экономики России, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарном заседании "Новая экономика как решение и как вызов", прошедшем в рамках VII Финансового форума "Просто капитал". При этом, по его словам, за последние годы поменялась и роль банков как финансовых институтов. Если ранее она заключалась в перераспределении ресурсов, поступавших с внешних рынков капитала в Россию как экспортоориентированную страну, то сейчас банк для клиента – это скорее некая цифровая платформа расчетов, экосистема для решения гораздо более широкого спектра задач, чем вопросов финансирования. Председатель ПСБ добавил, что современная экономика способствует переходу банков на новый этап развития. Он характеризуется тем, что классические банки и цифровые платформы, в первую очередь в сегменте электронной коммерции, двигаются по направлению друг к другу. "Еще одна особенность новой экономики заключается в том, что оборонная промышленность стала драйвером происходящих структурных перестроений. Такого не было никогда", — приводит слова Фрадкова пресс-служба ПСБ. Участники пленарного заседании также обсудили ключевые направления приоритетного развития новой экономики России в ближайшей перспективе, поговорили о том, как она работает и может ли стать стимулом для процветания, а также затронули тему последних вызовов, которые новый вектор экономической политики России ставит перед государством и бизнесом. В дискуссии также приняли участие генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова, первый заместитель генерального директора ОАК Олег Бочаров, генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, генеральный директор АО "НСПК" Дмитрий Дубынин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
https://ria.ru/20250402/psb-2008887103.html
https://ria.ru/20250402/myamlina-2008856796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008915819_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6bc3295b929774f7e92f0c8bcdf7e22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр фрадков, псб (банк псб), россия
Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
Фрадков: нужный ресурс для построения новой экономики России сформировался
Фрадков: необходимый ресурс для построения новой экономики России сформировался
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Необходимый кадровый, финансовый и институциональный ресурс сформировался за последние несколько лет для построения новой экономики России, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарном заседании "Новая экономика как решение и как вызов", прошедшем в рамках VII Финансового форума "Просто капитал".
При этом, по его словам, за последние годы поменялась и роль банков как финансовых институтов. Если ранее она заключалась в перераспределении ресурсов, поступавших с внешних рынков капитала в Россию как экспортоориентированную страну, то сейчас банк для клиента – это скорее некая цифровая платформа расчетов, экосистема для решения гораздо более широкого спектра задач, чем вопросов финансирования.
Председатель ПСБ добавил, что современная экономика способствует переходу банков на новый этап развития. Он характеризуется тем, что классические банки и цифровые платформы, в первую очередь в сегменте электронной коммерции, двигаются по направлению друг к другу.
"Еще одна особенность новой экономики заключается в том, что оборонная промышленность стала драйвером происходящих структурных перестроений. Такого не было никогда", — приводит слова Фрадкова
пресс-служба ПСБ.
Участники пленарного заседании также обсудили ключевые направления приоритетного развития новой экономики России в ближайшей перспективе, поговорили о том, как она работает и может ли стать стимулом для процветания, а также затронули тему последних вызовов, которые новый вектор экономической политики России ставит перед государством и бизнесом.
В дискуссии также приняли участие генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова, первый заместитель генерального директора ОАК Олег Бочаров, генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, генеральный директор АО "НСПК" Дмитрий Дубынин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.