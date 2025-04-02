https://ria.ru/20250402/efimov-2008773913.html

Ефимов: готовность метро "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 40%

Ефимов: готовность метро "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 40% - РИА Новости, 02.04.2025

Ефимов: готовность метро "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 40%

Готовность строящейся станции московского метро "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 40%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:12:00+03:00

2025-04-02T11:12:00+03:00

2025-04-02T11:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Готовность строящейся станции московского метро "Бульвар Генерала Карбышева" превысила 40%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Строительство основных монолитных конструкций станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро выполнено на 29%. В настоящий момент уложено около 10,7 тысячи кубометров бетона. Кроме того, продолжается устройство оборотных тупиков. Их основные монолитные конструкции выполнены на 88%. Ведется проходка двухпутного тоннеля в сторону станции "Серебряный Бор". Общая строительная готовность станции превышает 40%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, "Бульвар Генерала Карбышева" станет частью новой линии столичной подземки – Рублёво-Архангельской, которая свяжет Рублёво-Архангельское на северо-западе Москвы с Большой кольцевой линией метро и "Москва-Сити".Станция будет мелкого заложения, с двумя подземными вестибюлями с выходами на улицу Маршала Тухачевского и бульвар Генерала Карбышева.Ранее об архитектурной концепции рассказал станции мэр Москвы Сергей Собянин. Оформление "Бульвара Генерала Карбышева" будет посвящено инженерным войскам, будут преобладать светло-серые и белые тона, название станции выделим крупными буквами на контрастном фоне.

москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва