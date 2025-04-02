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День единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025

День единения народов России и Белоруссии

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:54:00+03:00

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Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства.За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают наша страны также в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства по широкому кругу направлений, в том числе по вопросам равных прав граждан двух стран в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество во внешнеполитической, торгово-экономической, оборонной, военно-технической, миграционной, межпарламентской, межрегиональной, культурно-гуманитарной и других сферах. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (бюджет на 2025 год по доходам определен в сумме 7,328 миллиарда рублей) реализуются различные совместные программы и проекты в области безопасности, медицины, научно-технических исследований и в других сферах.Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности.В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.На заседании Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 года в Москве были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Документ был утвержден президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего Госсовета СГ 29 января 2024 года. Интенсивный характер носит политический диалог между президентами и председателями правительств России и Белоруссии. Поддерживаются регулярные контакты глав палат парламентов, вице-премьеров, секретарей советов безопасности и руководителей профильных ведомств. Системный характер имеет внешнеполитическое взаимодействие между Россией и Белоруссией.С 2001 года действует Военная доктрина Союзного государства, обновленная редакция которой утверждена 4 ноября 2021 года Высшим Госсоветом Союзного государства. С учетом значительных изменений военно-политической обстановки в Восточной Европе и существенного прогресса наших стран в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в рамках функционирования совместной Региональной группировки войск (сил) России и Белоруссии.В октябре 2022 года было принято решение о развертывании ее контингента на территории Белоруссии на фоне угроз, исходящих со стороны Украины и от военных контингентов НАТО, размещенных в сопредельных странах.Скоординированным ответом на эскалацию угроз со стороны стран НАТО, продолжающих стягивать существенные боевые силы к западным границам Союзного государства, стало решение президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, кардинально меняющее военно-политический ландшафт в регионе. Принципиальное значение в плане соблюдения существующих международных нераспространенческих ограничений имеет тот факт, что контроль над использованием сохраняется за Россией.6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии. В условиях развязанной "коллективным Западом" санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги, направленные на противодействие односторонним рестрикциям и укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов.Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. С Белоруссией активно взаимодействуют около 80 субъектов Российской Федерации.Весомый вклад в расширение потенциала межрегионального взаимодействия вносят ежегодные форумы регионов, проводимые с 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов.Россия является главным инвестором в белорусскую экономику и ведущим торговым партнером Белоруссии. По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов.На долю России в 2024 году пришлось более 60% процентов стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта.Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества.Традиционно большое значение придается сохранению исторической памяти и популяризации общей истории среди жителей наших стран.День единения народов России и Беларуси в последние годы широко не отмечается, но в столицах обоих государств проводятся торжественные мероприятия. Среди них – различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, белоруссия, россия