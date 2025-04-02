https://ria.ru/20250402/dispanserizatsiya-2008917071.html

Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 02.04.2025

Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

С начала 2025 года почти полтора миллиона жителей Подмосковья воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Об этом РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T15:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008912784_0:205:3095:1946_1920x0_80_0_0_2d0a32d590c19ad6159d289ac1686229.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С начала 2025 года почти полтора миллиона жителей Подмосковья воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Максима Забелина.По его словам, показатель превышает данные аналогичного периода прошлого года на 34,8 тысячи человек. Он подчеркнул значимость регулярных проверок здоровья и отметил усилия области по улучшению медицинского обслуживания населения."Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона", – заявил глава ведомства.Пациентам, прошедшим необходимые исследования первого этапа диспансеризации в течение года, результаты диагностики отправляются в личный кабинет на портале "Здоровье". Программа реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)