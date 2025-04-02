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Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 02.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:31 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/dispanserizatsiya-2008917071.html
Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 02.04.2025
Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
С начала 2025 года почти полтора миллиона жителей Подмосковья воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Об этом РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:31:00+03:00
2025-04-02T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С начала 2025 года почти полтора миллиона жителей Подмосковья воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Максима Забелина.По его словам, показатель превышает данные аналогичного периода прошлого года на 34,8 тысячи человек. Он подчеркнул значимость регулярных проверок здоровья и отметил усилия области по улучшению медицинского обслуживания населения."Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона", – заявил глава ведомства.Пациентам, прошедшим необходимые исследования первого этапа диспансеризации в течение года, результаты диагностики отправляются в личный кабинет на портале "Здоровье". Программа реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Виталий ТимкивМедицинская сестра маркирует пробирки с кровью при проведении профилактического медицинского осмотра
Медицинская сестра маркирует пробирки с кровью при проведении профилактического медицинского осмотра - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. С начала 2025 года почти полтора миллиона жителей Подмосковья воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра здравоохранения региона Максима Забелина.
По его словам, показатель превышает данные аналогичного периода прошлого года на 34,8 тысячи человек. Он подчеркнул значимость регулярных проверок здоровья и отметил усилия области по улучшению медицинского обслуживания населения.
"Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона", – заявил глава ведомства.
Пациентам, прошедшим необходимые исследования первого этапа диспансеризации в течение года, результаты диагностики отправляются в личный кабинет на портале "Здоровье". Программа реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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