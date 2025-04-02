https://ria.ru/20250402/diplomaty-2008870005.html

AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик

AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик - РИА Новости, 02.04.2025

AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик

Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:18:00+03:00

2025-04-02T13:18:00+03:00

2025-04-02T13:18:00+03:00

в мире

сша

россия

европа

дональд трамп

кайя каллас

пит хегсет

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103619/44/1036194403_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_398d6ad59f3dfad6fc48ddb43f18cd76.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", - говорится в публикации. В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003754552.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, кайя каллас, пит хегсет, нато, евросоюз, министерство обороны сша