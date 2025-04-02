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AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик - РИА Новости, 02.04.2025
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13:18 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/diplomaty-2008870005.html
AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик
AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик - РИА Новости, 02.04.2025
AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик
Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:18:00+03:00
2025-04-02T13:18:00+03:00
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кайя каллас
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", - говорится в публикации. В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, кайя каллас, пит хегсет, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Пит Хегсет, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
AP: заявления представителей США о России поставили страны НАТО в тупик

AP: дипломаты НАТО не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дипломаты НАТО после одобрительных слов США о России, не знают, зачем увеличивать расходы на оборону до 5% от ВВП, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения. По словам дипломатов, вопрос заключается в том, почему союзники должны тратить 5% своего ВВП на оборону, если Россия больше не представляет угрозы", - говорится в публикации.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы".
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока.
Президент США неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
"Вы не платите": Трамп резко высказался о НАТО
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В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампКайя КалласПит ХегсетНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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