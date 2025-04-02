Цыденов рассказал Путину о росте промышленного производства в Бурятии
Цыденов: рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рост промышленного производства в Бурятии за 2024 год превысил 5%, а с 2019 года увеличился на 32%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Алексей Цыденов.
В среду глава государства принял в Кремле с докладом главу Бурятии.
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"По промышленности, по экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году более 5%. Вообще, если брать нарастающим с 2019 года, – плюс 32%. С 2019 года рост промышленности идёт и, слава Богу, у нас достаточно хорошая тенденция", - сказал Цыденов.
Он отметил, что в республике растет и средняя заработная плата, в настоящий момент она составляет 69 тысяч рублей, а средний доход – 54 тысячи рублей. Кроме того, по информации главы Бурятии, в 2024 году республика отмечена за наиболее высокий по динамике рост инвестиций. Он уточнил, что такие показатели достигнуты за счет реализации ряда крупных проектов, а также модернизации Восточного полигона, строительства ЛЭП-500.
"В этом году есть немножко снижение с учётом сворачивания таких крупных проектов", - добавил Цыденов.
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