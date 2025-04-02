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Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:21:00+03:00
2025-04-02T16:21:00+03:00
2025-04-02T16:21:00+03:00
россия
алексей цыденов
владимир путин
республика бурятия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и отремонтировали 98 мостов. Президент провел в Кремле встречу с Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона. "Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам: 1830 километров дорог сделали в рамках действующих национальных проектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идёт", - сказал Цыденов.
https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей цыденов, владимир путин, республика бурятия, общество
Россия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Республика Бурятия, Общество
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии
Цыденов: в Бурятии в рамках нацпроектов сделали 1830 км дорог