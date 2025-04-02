https://ria.ru/20250402/burjatija-2008928979.html

Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии

Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025

Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:21:00+03:00

2025-04-02T16:21:00+03:00

2025-04-02T16:21:00+03:00

россия

алексей цыденов

владимир путин

республика бурятия

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и отремонтировали 98 мостов. Президент провел в Кремле встречу с Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона. "Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам: 1830 километров дорог сделали в рамках действующих национальных проектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идёт", - сказал Цыденов.

https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, алексей цыденов, владимир путин, республика бурятия, общество