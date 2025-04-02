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Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
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16:21 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/burjatija-2008928979.html
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:21:00+03:00
2025-04-02T16:21:00+03:00
россия
алексей цыденов
владимир путин
республика бурятия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и отремонтировали 98 мостов. Президент провел в Кремле встречу с Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона. "Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам: 1830 километров дорог сделали в рамках действующих национальных проектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идёт", - сказал Цыденов.
https://ria.ru/20241209/transport-1988219124.html
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россия, алексей цыденов, владимир путин, республика бурятия, общество
Россия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Республика Бурятия, Общество
Цыденов рассказал Путину о строительстве дорог в Бурятии

Цыденов: в Бурятии в рамках нацпроектов сделали 1830 км дорог

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе в рамках национальных проектов сделали 1830 километров дорог и отремонтировали 98 мостов.
Президент провел в Кремле встречу с Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона.
"Отдельно, Владимир Владимирович, хотел сказать по дорогам: 1830 километров дорог сделали в рамках действующих национальных проектов, 98 мостов отремонтировали. В общем, работа активная идёт", - сказал Цыденов.
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РоссияАлексей ЦыденовВладимир ПутинРеспублика БурятияОбщество
 
 
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