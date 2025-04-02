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Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски

Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски - РИА Новости, 02.04.2025

Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски

Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:09:00+03:00

2025-04-02T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Добавления: физические лица… Параска Наталья", - сказано там. При этом под ограничения она попала как член совета АНО "Евразия", против которой Лондон также ввел санкции. В качестве обоснования для включения Параски в санкционный список указаны ее связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором.

https://ria.ru/20241014/es-1977974429.html

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великобритания, молдавия, лондон, илан шор, возрождение, в мире