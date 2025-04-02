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Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски - РИА Новости, 02.04.2025
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14:09 02.04.2025 (обновлено: 14:34 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/britanija-2008888268.html
Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски
Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски - РИА Новости, 02.04.2025
Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски
Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте РИА Новости, 02.04.2025
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великобритания
молдавия
лондон
илан шор
возрождение
в мире
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Добавления: физические лица… Параска Наталья", - сказано там. При этом под ограничения она попала как член совета АНО "Евразия", против которой Лондон также ввел санкции. В качестве обоснования для включения Параски в санкционный список указаны ее связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором.
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великобритания, молдавия, лондон, илан шор, возрождение, в мире
Великобритания, Молдавия, Лондон, Илан Шор, Возрождение, В мире
Британия ввела санкции против лидера молдавской оппозиции Параски

Британия ввела санкции против лидера оппозиционной партии "Возрождение" Параски

© Фото : Parasca Natalia I Наталья Параска/TelegramПредседатель партии "Возрождение" Наталья Параска
Председатель партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Parasca Natalia I Наталья Параска/Telegram
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против лидера оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Натальи Параски, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
"Добавления: физические лица… Параска Наталья", - сказано там.
При этом под ограничения она попала как член совета АНО "Евразия", против которой Лондон также ввел санкции.
В качестве обоснования для включения Параски в санкционный список указаны ее связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором.
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ВеликобританияМолдавияЛондонИлан ШорВозрождениеВ мире
 
 
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