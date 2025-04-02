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Британия ввела санкции против депутата молдавского парламента Таубер - РИА Новости, 02.04.2025
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13:57 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/britanija-2008885116.html
Британия ввела санкции против депутата молдавского парламента Таубер
Британия ввела санкции против депутата молдавского парламента Таубер - РИА Новости, 02.04.2025
Британия ввела санкции против депутата молдавского парламента Таубер
Британское правительство ввело санкции против депутата молдавского парламента, исполнительного секретаря блока "Победа" Марины Таубер, следует из... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:57:00+03:00
2025-04-02T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британское правительство ввело санкции против депутата молдавского парламента, исполнительного секретаря блока "Победа" Марины Таубер, следует из опубликованного в среду документа минфина Великобритании. В качестве обоснования введения санкций указаны ее связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором. "Таубер действует от имени или по указанию Илана Шора", - сказано в документе.
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великобритания, илан шор, марина таубер, в мире
Великобритания, Илан Шор, Марина Таубер, В мире
Британия ввела санкции против депутата молдавского парламента Таубер

Британия ввела санкции против депутата парламента Молдавии Таубер

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британское правительство ввело санкции против депутата молдавского парламента, исполнительного секретаря блока "Победа" Марины Таубер, следует из опубликованного в среду документа минфина Великобритании.
В качестве обоснования введения санкций указаны ее связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором.
"Таубер действует от имени или по указанию Илана Шора", - сказано в документе.
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ВеликобританияИлан ШорМарина ТауберВ мире
 
 
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