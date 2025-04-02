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Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США - РИА Новости, 02.04.2025
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10:55 02.04.2025 (обновлено: 10:56 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/braziliya-2008835088.html
Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США
Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США - РИА Новости, 02.04.2025
Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США
Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:55:00+03:00
2025-04-02T10:56:00+03:00
бразилия
сша
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об этом сообщается на сайте сената Бразилии. По данным сената, одобренный законопроект 2,088/2023 предоставит Бразилии "инструменты защиты от односторонних тарифов, введенных США". "Пленарное заседание Сената одобрило в этот вторник проект, который предусматривает меры по реагированию на торговые барьеры, установленные другими странами для бразильской продукции. Законопроект 2088/2023, предложенный сенатором Жозе Да Круз Мариньо партии Podemos, был одобрен... комитетом по экономическим вопросам (CAE) на окончательной основе", - говорится в публикации на сайте сената Отмечается, что текст законопроекта будет передан на рассмотрение в палату депутатов через пять дней. На сайте сената также указывается, что законопроект предусматривает "протекционистские меры", которые могут привести к "контрмерам со стороны исполнительной власти". Например, бразильское правительство может ввести "налоги или ограничения" на импорт товаров из конкретных стран, приостановить уступки в отношении прав интеллектуальной собственности и приостановить инвестиционные концессии. "Текст также предусматривает дипломатические консультации для смягчения или аннулирования последствий мер и контрмер (правительства - ред.)", - говорится в публикации сената. На сайте сената отмечается, что сенаторы одобрили голосование по проекту и его утверждение в дополнительном раунде на том же заседании. Таким образом, комиссия ускорила процесс рассмотрением проекта относительно того, что предусмотрено внутренним регламентом Законодательной палаты. Согласно сенату, президент комиссии по делам в сфере экономики, сенатор Ренан Калейрос из парламентского блока "Демократия", заявил, что проект является "законным ответом" страны. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
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бразилия, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, экономика
Бразилия, США, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Экономика
Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США

Сенат Бразилии одобрил проект об инструментах защиты от введенных США тарифов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об этом сообщается на сайте сената Бразилии.
По данным сената, одобренный законопроект 2,088/2023 предоставит Бразилии "инструменты защиты от односторонних тарифов, введенных США".
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"Пленарное заседание Сената одобрило в этот вторник проект, который предусматривает меры по реагированию на торговые барьеры, установленные другими странами для бразильской продукции. Законопроект 2088/2023, предложенный сенатором Жозе Да Круз Мариньо партии Podemos, был одобрен... комитетом по экономическим вопросам (CAE) на окончательной основе", - говорится в публикации на сайте сената
Отмечается, что текст законопроекта будет передан на рассмотрение в палату депутатов через пять дней.
На сайте сената также указывается, что законопроект предусматривает "протекционистские меры", которые могут привести к "контрмерам со стороны исполнительной власти". Например, бразильское правительство может ввести "налоги или ограничения" на импорт товаров из конкретных стран, приостановить уступки в отношении прав интеллектуальной собственности и приостановить инвестиционные концессии.
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"Текст также предусматривает дипломатические консультации для смягчения или аннулирования последствий мер и контрмер (правительства - ред.)", - говорится в публикации сената.
На сайте сената отмечается, что сенаторы одобрили голосование по проекту и его утверждение в дополнительном раунде на том же заседании. Таким образом, комиссия ускорила процесс рассмотрением проекта относительно того, что предусмотрено внутренним регламентом Законодательной палаты.
Согласно сенату, президент комиссии по делам в сфере экономики, сенатор Ренан Калейрос из парламентского блока "Демократия", заявил, что проект является "законным ответом" страны.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.
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БразилияСШАКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыЭкономика
 
 
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