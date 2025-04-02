https://ria.ru/20250402/braziliya-2008835088.html

Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США

Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США - РИА Новости, 02.04.2025

Бразильский сенат одобрил меры по ответу на введение пошлин США

Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:55:00+03:00

2025-04-02T10:55:00+03:00

2025-04-02T10:56:00+03:00

бразилия

сша

канада

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об этом сообщается на сайте сената Бразилии. По данным сената, одобренный законопроект 2,088/2023 предоставит Бразилии "инструменты защиты от односторонних тарифов, введенных США". "Пленарное заседание Сената одобрило в этот вторник проект, который предусматривает меры по реагированию на торговые барьеры, установленные другими странами для бразильской продукции. Законопроект 2088/2023, предложенный сенатором Жозе Да Круз Мариньо партии Podemos, был одобрен... комитетом по экономическим вопросам (CAE) на окончательной основе", - говорится в публикации на сайте сената Отмечается, что текст законопроекта будет передан на рассмотрение в палату депутатов через пять дней. На сайте сената также указывается, что законопроект предусматривает "протекционистские меры", которые могут привести к "контрмерам со стороны исполнительной власти". Например, бразильское правительство может ввести "налоги или ограничения" на импорт товаров из конкретных стран, приостановить уступки в отношении прав интеллектуальной собственности и приостановить инвестиционные концессии. "Текст также предусматривает дипломатические консультации для смягчения или аннулирования последствий мер и контрмер (правительства - ред.)", - говорится в публикации сената. На сайте сената отмечается, что сенаторы одобрили голосование по проекту и его утверждение в дополнительном раунде на том же заседании. Таким образом, комиссия ускорила процесс рассмотрением проекта относительно того, что предусмотрено внутренним регламентом Законодательной палаты. Согласно сенату, президент комиссии по делам в сфере экономики, сенатор Ренан Калейрос из парламентского блока "Демократия", заявил, что проект является "законным ответом" страны. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.

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https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бразилия, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, экономика