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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.04.2025
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:44:00+03:00
2025-04-02T15:44:00+03:00
2025-04-02T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Второго апреля 2025 года в период с 14.10 до 14.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили 2 украинских беспилотника над Белгородской областью