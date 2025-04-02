https://ria.ru/20250402/bespilotniki-2008920110.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.04.2025

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:44:00+03:00

2025-04-02T15:44:00+03:00

2025-04-02T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Второго апреля 2025 года в период с 14.10 до 14.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)