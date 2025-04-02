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Министр обороны Белоруссии оценил уровень военного сотрудничества с Россией
Министр обороны Белоруссии оценил уровень военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
Министр обороны Белоруссии оценил уровень военного сотрудничества с Россией
Взаимодействие Белоруссии и России в военной сфере вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил в среду белорусский министр обороны Виктор Хренин. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:12:00+03:00
2025-04-02T19:12:00+03:00
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Взаимодействие Белоруссии и России в военной сфере вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил в среду белорусский министр обороны Виктор Хренин. "С утверждением военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве наше взаимодействие и отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень", - сказал Хренин журналистам в Минске перед торжественным собранием и концертом по случаю Дня единения народов Белоруссии и России. Глава минобороны отметил, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства создана единая региональная группировка войск Белоруссии и России, действует единая система противовоздушной обороны, реализуется множество проектов в области военного и военно-технического сотрудничества. По его словам, взаимодействие между странами в сфере обеспечения безопасности Союзного государства выражается не только на словах, но и на деле. "Сегодня знаковая дата для наших народов, символизирующая наши дружеские, братские отношения, наше историческое и культурное прошлое и настоящее взаимодействие", - сказал министр. Хренин отметил, что в текущем году две страны отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Как и 80 лет назад, так и сейчас, у нас одинаковые взгляды на вызовы и угрозы Союзному государству", - заявил министр. Он добавил, что День единения народов Белоруссии и России выступает своего рода сдерживающим фактором, чтобы недруги не позволяли себе разговаривать с Минском и Москвой с позиции силы, чтобы не могли разрушить исторические славянские корни двух народов.
https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html
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белоруссия, россия, виктор хренин, в мире
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, В мире
Министр обороны Белоруссии оценил уровень военного сотрудничества с Россией
Хренин назвал уровень военного сотрудничества Минска и Москвы беспрецедентным
МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Взаимодействие Белоруссии и России в военной сфере вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил в среду белорусский министр обороны Виктор Хренин.
"С утверждением военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве наше взаимодействие и отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень", - сказал Хренин
журналистам в Минске
перед торжественным собранием и концертом по случаю Дня единения народов Белоруссии
и России
.
Глава минобороны отметил, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства создана единая региональная группировка войск Белоруссии и России, действует единая система противовоздушной обороны, реализуется множество проектов в области военного и военно-технического сотрудничества.
По его словам, взаимодействие между странами в сфере обеспечения безопасности Союзного государства выражается не только на словах, но и на деле.
"Сегодня знаковая дата для наших народов, символизирующая наши дружеские, братские отношения, наше историческое и культурное прошлое и настоящее взаимодействие", - сказал министр.
Хренин отметил, что в текущем году две страны отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Как и 80 лет назад, так и сейчас, у нас одинаковые взгляды на вызовы и угрозы Союзному государству", - заявил министр.
Он добавил, что День единения народов Белоруссии и России выступает своего рода сдерживающим фактором, чтобы недруги не позволяли себе разговаривать с Минском и Москвой
с позиции силы, чтобы не могли разрушить исторические славянские корни двух народов.