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МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
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04:55 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/belorussiya-2008794987.html
МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией
МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией
Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:55:00+03:00
2025-04-02T04:55:00+03:00
россия
белоруссия
минск
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политика
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД. "Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении сотрудничества. Несмотря на наличие уже значительных успехов союзного строительства, неиспользованный потенциал остается огромным. Нам есть, над чем работать и к чему стремиться", - говорится в комментарии пресс-службы МИД по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля. Как подчеркнули в пресс-службе, именно с этих позиций Минск смотрит на будущее отношений Белоруссии и России. В пресс-службе напомнили, что только за 2021-2023 годы совместными усилиями Минск и Москва практически в полной мере реализовали 28 союзных программ по развитию интеграции. "В первую очередь, программы нацелены на создание единого экономического пространства, обеспечение равных условий хозяйствования", - подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также обратили внимание, что заключение договоров об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами способствовало синхронизации налоговой и таможенной систем. "Важным аспектом процесса интеграции стала гармонизация финансовой сферы в части сближения платежных систем и улучшения трансграничного обмена финансовой информацией", - продолжили в пресс-службе. Тот факт, что первый официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко после переизбрания на должность состоялся именно в Россию, уже является наиболее явным показателем важности стратегического партнерства в рамках Союзного государства, обратили внимание в пресс-службе.
https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Политика
МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией

МИД Белоруссии: потенциал союзного строительства остается огромным

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД.
"Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении сотрудничества. Несмотря на наличие уже значительных успехов союзного строительства, неиспользованный потенциал остается огромным. Нам есть, над чем работать и к чему стремиться", - говорится в комментарии пресс-службы МИД по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
День единения народов России и Белоруссии
00:54
Как подчеркнули в пресс-службе, именно с этих позиций Минск смотрит на будущее отношений Белоруссии и России.
В пресс-службе напомнили, что только за 2021-2023 годы совместными усилиями Минск и Москва практически в полной мере реализовали 28 союзных программ по развитию интеграции. "В первую очередь, программы нацелены на создание единого экономического пространства, обеспечение равных условий хозяйствования", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе также обратили внимание, что заключение договоров об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами способствовало синхронизации налоговой и таможенной систем. "Важным аспектом процесса интеграции стала гармонизация финансовой сферы в части сближения платежных систем и улучшения трансграничного обмена финансовой информацией", - продолжили в пресс-службе.
Тот факт, что первый официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко после переизбрания на должность состоялся именно в Россию, уже является наиболее явным показателем важности стратегического партнерства в рамках Союзного государства, обратили внимание в пресс-службе.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Германова: нужно создать единое культурное пространство России и Белоруссии
19 марта, 18:26
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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