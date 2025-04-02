МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией
МИД Белоруссии: потенциал союзного строительства остается огромным
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД.
"Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении сотрудничества. Несмотря на наличие уже значительных успехов союзного строительства, неиспользованный потенциал остается огромным. Нам есть, над чем работать и к чему стремиться", - говорится в комментарии пресс-службы МИД по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля.
Как подчеркнули в пресс-службе, именно с этих позиций Минск смотрит на будущее отношений Белоруссии и России.
В пресс-службе напомнили, что только за 2021-2023 годы совместными усилиями Минск и Москва практически в полной мере реализовали 28 союзных программ по развитию интеграции. "В первую очередь, программы нацелены на создание единого экономического пространства, обеспечение равных условий хозяйствования", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе также обратили внимание, что заключение договоров об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами способствовало синхронизации налоговой и таможенной систем. "Важным аспектом процесса интеграции стала гармонизация финансовой сферы в части сближения платежных систем и улучшения трансграничного обмена финансовой информацией", - продолжили в пресс-службе.
Тот факт, что первый официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко после переизбрания на должность состоялся именно в Россию, уже является наиболее явным показателем важности стратегического партнерства в рамках Союзного государства, обратили внимание в пресс-службе.