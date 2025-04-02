https://ria.ru/20250402/belorussiya-2008794987.html

МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией

МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

МИД Белоруссии оценил потенциал сотрудничества с Россией

Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:55:00+03:00

2025-04-02T04:55:00+03:00

2025-04-02T04:55:00+03:00

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия располагают резервами развития сотрудничества практически во всех сферах, потенциал союзного строительства остается огромным, заявили РИА Новости в пресс-службе белорусского МИД. "Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении сотрудничества. Несмотря на наличие уже значительных успехов союзного строительства, неиспользованный потенциал остается огромным. Нам есть, над чем работать и к чему стремиться", - говорится в комментарии пресс-службы МИД по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля. Как подчеркнули в пресс-службе, именно с этих позиций Минск смотрит на будущее отношений Белоруссии и России. В пресс-службе напомнили, что только за 2021-2023 годы совместными усилиями Минск и Москва практически в полной мере реализовали 28 союзных программ по развитию интеграции. "В первую очередь, программы нацелены на создание единого экономического пространства, обеспечение равных условий хозяйствования", - подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также обратили внимание, что заключение договоров об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами способствовало синхронизации налоговой и таможенной систем. "Важным аспектом процесса интеграции стала гармонизация финансовой сферы в части сближения платежных систем и улучшения трансграничного обмена финансовой информацией", - продолжили в пресс-службе. Тот факт, что первый официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко после переизбрания на должность состоялся именно в Россию, уже является наиболее явным показателем важности стратегического партнерства в рамках Союзного государства, обратили внимание в пресс-службе.

https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html

https://ria.ru/20250319/germanova-2006040228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, политика