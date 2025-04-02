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Липецкие музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование - РИА Новости, 02.04.2025
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Липецкая область
 
12:18 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/artamonov-2008855464.html
Липецкие музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование
Липецкие музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование - РИА Новости, 02.04.2025
Липецкие музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование
Шесть музыкальных школ и школ искусств в Липецке получат новое оборудование в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:18:00+03:00
2025-04-02T12:18:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Шесть музыкальных школ и школ искусств в Липецке получат новое оборудование в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, школы получат новые инструменты, учебные пособия, книги, технику и мебель. На эти цели выделено больше 24 миллионов рублей по госпрограмме "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Артамонов отметил, что первые партии оборудования уже получили детская музыкальная школа №9 и детская школа искусств №12. В ближайшее время его также получат детские школы искусств №№6 и7, детская музыкальная школа №8 и детская художественная школа имени В. Сурикова. В этих шести образовательных учреждениях обучаются около 3,5 тысячи ребят. "У наших детей должны быть все возможности для того, чтобы развивать свои таланты. Новые инструменты, книги, мебель — это не просто закупки, это вклад в их успех. Пусть творчество наших ребят будет еще ярче!", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250331/poliklinika-2008385951.html
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Липецкие музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование

Артамонов: новое оборудование поступит в липецкие школы искусств и музшколы

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Шесть музыкальных школ и школ искусств в Липецке получат новое оборудование в рамках национального проекта "Семья", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, школы получат новые инструменты, учебные пособия, книги, технику и мебель. На эти цели выделено больше 24 миллионов рублей по госпрограмме "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья".
Новая современная поликлиника в микрорайоне Елецкий Липецка - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Новая современная поликлиника открылась в Липецке
31 марта, 13:27
Артамонов отметил, что первые партии оборудования уже получили детская музыкальная школа №9 и детская школа искусств №12. В ближайшее время его также получат детские школы искусств №№6 и7, детская музыкальная школа №8 и детская художественная школа имени В. Сурикова. В этих шести образовательных учреждениях обучаются около 3,5 тысячи ребят.
"У наших детей должны быть все возможности для того, чтобы развивать свои таланты. Новые инструменты, книги, мебель — это не просто закупки, это вклад в их успех. Пусть творчество наших ребят будет еще ярче!", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Школу креативных индустрий откроют в Липецке в рамках нацпроекта
27 марта, 12:52
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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