https://ria.ru/20250402/apk-2008835412.html

Выпуск высокотехнологичных решений для АПК вырос в Москве в 1,25 раза

Выпуск высокотехнологичных решений для АПК вырос в Москве в 1,25 раза - РИА Новости, 02.04.2025

Выпуск высокотехнологичных решений для АПК вырос в Москве в 1,25 раза

За январь и февраль текущего года объем выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйств вырос в 1,25 раза в Москве по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:00:00+03:00

2025-04-02T11:00:00+03:00

2025-04-02T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. За январь и февраль текущего года объем выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйств вырос в 1,25 раза в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."При поддержке города производители наращивают объемы выпуска продукции и успешно закрывают потребности рынка. Продукция столичного производства востребована в самых разных отраслях по всей стране. Например, наши промышленники разрабатывают и изготавливают высокотехнологичные фермерские теплицы, роботов для содержания крупного рогатого скота, роботов пропольщиков и высокотехнологичное освещение для теплиц", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, министр отметил, что за первые два месяца 2025 года столичные компании увеличили выпуск машин и оборудования для сельского и лесного хозяйств на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.По итогам прошлого года московский производитель высокотехнологичного оборудования для промышленных и фермерских теплиц "Лаборатория Инженерных Систем" поставил на отечественный рынок более 248 единиц различного оборудования, что на 7% превышает показатели предыдущего года. Производитель разработал в 2024 году для своих систем датчики регистрации осадков, температуры и влажности в теплицах, а также датчики положения форточных механизмов.С начала 2025 года для управления технологическими процессами компания вывела на рынок комплекс программ с использованием элементов искусственного интеллекта на основе математического моделирования. Управление может осуществляться из любой точки, где есть интернет.Светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" специализируется на создании световых решений для разных отраслей. Например, на предприятии выпускают светильники верхнего освещения, лампы для междурядного пространства теплиц, светильники для стеллажей вертикальных ферм, для семеноводства и микроклонального размножения и другие. У компании есть свой лабораторный комплекс с экспериментальным цехом, где выращиваются различные сельхозкультуры с применением собственного оборудования. Так, благодаря новейшим разработкам отгрузки салатно-зеленной продукции цеха выросли на 15% в прошлом году.На предприятии для учебных заведений разработали в прошлом году автоматизированную систему выращивания растений и получения практических знаний по биологии, химии, информатике, программированию. Оборудование получило название – гидропонная установка для агроклассов школ.Предприятие "ЭРлаб" разрабатывает автономные комплексы с искусственным интеллектом для мониторинга растений в открытом грунте и теплицах. Агроробот обнаруживает у растений болезни на ранней стадии. Это позволяет вовремя применять необходимые средства защиты и удобрения. Этот подход на 95% снижает использование химических веществ, сокращает расход удобрений на 20%. В результате фермеры экономят средства и ресурсы, сохраняя при этом качество почвы.Также для борьбы с сорняками компания изготавливает высокоточный опрыскиватель и пропольщик, который оснащен усовершенствованным искусственным интеллектом и 156 индивидуальными насадками. Он способен поражать сорняки с точностью до пяти квадратных сантиметров.Еще один московский разработчик "ВМ-Каталог" производит специальных роботов для кормления крупного рогатого скота. Машина оснащена колесным приводом, дозатором кормовых добавок и системой автоматического позиционирования на основе технического зрения. Робот обновляет корм, обеспечивая его доступность, и дозирует кормовые добавки. Его автономность составляет восемь часов непрерывной работы без подзарядки.

https://ria.ru/20250401/zelenograd-2008568270.html

https://ria.ru/20250331/postavki-2008283093.html

https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов