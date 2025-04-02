https://ria.ru/20250402/amerikanets-2008848356.html

Каждый девятый житель США не смог оплатить лечение, показало исследование

Каждый девятый житель США не смог оплатить лечение, показало исследование - РИА Новости, 02.04.2025

Каждый девятый житель США не смог оплатить лечение, показало исследование

Почти каждый девятый совершеннолетний житель США — около 29 миллионов человек — за последние месяцы не смог оплатить необходимое лечение или приобрести жизненно РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:41:00+03:00

2025-04-02T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Почти каждый девятый совершеннолетний житель США — около 29 миллионов человек — за последние месяцы не смог оплатить необходимое лечение или приобрести жизненно важные лекарства, что является самым высоким показателем с 2021 года, следует из нового исследования службы Gallup, проведенного совместно с некоммерческой организацией West Health. Согласно исследованию, 11% американцев оказались в категории так называемых финансово отчаявшихся (Cost Desperate) — людей, у которых одновременно нет доступа к качественной и доступной медицинской помощи и нет возможности оплатить лечение и лекарства. Наибольший рост зафиксирован среди уязвимых групп: среди испаноязычного населения показатель вырос с 10% до 18%, среди чернокожих — с 9% до 14%. Особенно резкий скачок наблюдается в домохозяйствах с годовым доходом ниже 24 тысяч долларов — с 14% до 25%. При этом среди белых американцев и людей со средним и высоким доходом ситуация с 2021 года практически не изменилась. В результате, отмечают авторы исследования, расовое и экономическое неравенство в доступе к здравоохранению достигло рекордного уровня за всё время наблюдений. Эксперты связывают такую динамику с ростом цен на медицинские услуги и лекарства, дефицитом ряда препаратов, а также с сокращением программ Medicaid и CHIP, которые ранее покрывали значительную часть расходов на лечение малообеспеченных семей и детей. По данным Gallup, в прошлом году 12% американцев были вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить медицинские услуги — в общей сложности речь идет о 74 миллиардах долларов. Почти 60% признались, что опасаются оказаться в долгах в случае серьёзной болезни. Среди других последствий недоступности медицины — отказ от лечения, сокращение расходов на еду, транспорт и жилье, а также невозможность сменить работу из-за привязанной к ней страховки. Исследование проводилось проходило онлайн и по почте с 18 ноября по 27 декабря 2024 года среди 6 296 человек старше 18 лет.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html

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