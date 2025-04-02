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"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии - РИА Новости, 02.04.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
11:19 02.04.2025 (обновлено: 11:37 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/alros-2008843536.html
"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии
"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии - РИА Новости, 02.04.2025
"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии
Алмазодобывающие предприятия группы "Алроса" за 10 лет направили каждый третий рубль в бюджет Якутии, это 35% от всех доходов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:19:00+03:00
2025-04-02T11:37:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Алмазодобывающие предприятия группы "Алроса" за 10 лет направили каждый третий рубль в бюджет Якутии, это 35% от всех доходов региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Каждый третий рубль в бюджет Якутии дает "Алроса". За последние 10 лет, включая завершившийся 2024 год, предприятия группы "Алроса" направили в бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджеты ее районов 631 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых платежей. Суммарно это 35% собственных доходов консолидированного бюджета республики. Об этом сообщили на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию наблюдательного совета "Алроса"", - рассказали в пресс-службе.При этом власти уточнили, налоговые отчисления компании в бюджет Якутии за 2015-2024 годы превысили 435 миллиардов рублей. Основную их часть составили отчисления по налогу на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, платежи за пользование недрами и подоходный налог с доходов работников. Размер неналоговых платежей составил 195,8 миллиарда рублей, в том числе дивидендов – 152,6 миллиарда рублей. 23% дивидендов или 35,8 миллиарда рублей было перечислено в бюджеты восьми муниципальных образований, являющихся акционерами "Алроса".""Алроса" была и остается лидером экономики и главным налогоплательщиком республики... Из налогов и дивидендов, поступающих от компании, республика выплачивает зарплаты работникам бюджетной сферы, строит и содержит больницы, школы и детские сады, учреждения культуры, ремонтирует дороги и многое другое... за последние 10 лет социальные расходы "Алроса" составили более 78 миллиардов рублей. Компания ежегодно выделяет значительные средства не только на обеспечение комфортных условий работы, но также на целевую благотворительную помощь районам Якутии, строительство и реконструкцию социальных объектов, реализацию важных для якутян проектов, спонсирует крупные спортивные соревнования и культурные мероприятия, которые проходят в республике", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.Якутия – один из основных акционеров "Алроса". В совокупности ей принадлежит 33% акций, из которых 25% находится в собственности республиканского правительства, а еще 8% в равных долях принадлежат восьми улусам. "Алроса" зарегистрирована в Мирном, большинство дочерних компаний и основные производственные мощности расположены в Якутии. Примерно 75% всех налоговых отчислений поступают в государственный бюджет республики и бюджеты муниципальных образований.
https://ria.ru/20250331/nikolaev-2008419020.html
https://ria.ru/20240910/alrosa-1971720933.html
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айсен николаев, алроса
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Алроса
"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии

"Алроса" направила в бюджет Якутии и ее районов 631 миллиард рублей за 10 лет

© Фото : пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета АЛРОСА
Глава Якутии Айсен Николаев на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета АЛРОСА - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного совета АЛРОСА
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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Алмазодобывающие предприятия группы "Алроса" за 10 лет направили каждый третий рубль в бюджет Якутии, это 35% от всех доходов региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Каждый третий рубль в бюджет Якутии дает "Алроса". За последние 10 лет, включая завершившийся 2024 год, предприятия группы "Алроса" направили в бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджеты ее районов 631 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых платежей. Суммарно это 35% собственных доходов консолидированного бюджета республики. Об этом сообщили на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию наблюдательного совета "Алроса"", - рассказали в пресс-службе.
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При этом власти уточнили, налоговые отчисления компании в бюджет Якутии за 2015-2024 годы превысили 435 миллиардов рублей. Основную их часть составили отчисления по налогу на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, платежи за пользование недрами и подоходный налог с доходов работников. Размер неналоговых платежей составил 195,8 миллиарда рублей, в том числе дивидендов – 152,6 миллиарда рублей. 23% дивидендов или 35,8 миллиарда рублей было перечислено в бюджеты восьми муниципальных образований, являющихся акционерами "Алроса".
""Алроса" была и остается лидером экономики и главным налогоплательщиком республики... Из налогов и дивидендов, поступающих от компании, республика выплачивает зарплаты работникам бюджетной сферы, строит и содержит больницы, школы и детские сады, учреждения культуры, ремонтирует дороги и многое другое... за последние 10 лет социальные расходы "Алроса" составили более 78 миллиардов рублей. Компания ежегодно выделяет значительные средства не только на обеспечение комфортных условий работы, но также на целевую благотворительную помощь районам Якутии, строительство и реконструкцию социальных объектов, реализацию важных для якутян проектов, спонсирует крупные спортивные соревнования и культурные мероприятия, которые проходят в республике", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.
Якутия – один из основных акционеров "Алроса". В совокупности ей принадлежит 33% акций, из которых 25% находится в собственности республиканского правительства, а еще 8% в равных долях принадлежат восьми улусам. "Алроса" зарегистрирована в Мирном, большинство дочерних компаний и основные производственные мощности расположены в Якутии. Примерно 75% всех налоговых отчислений поступают в государственный бюджет республики и бюджеты муниципальных образований.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлроса
 
 
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