https://ria.ru/20250402/alros-2008843536.html

"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии

"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии - РИА Новости, 02.04.2025

"Алроса" за 10 лет направила каждый третий рубль в бюджет Якутии

Алмазодобывающие предприятия группы "Алроса" за 10 лет направили каждый третий рубль в бюджет Якутии, это 35% от всех доходов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:19:00+03:00

2025-04-02T11:19:00+03:00

2025-04-02T11:37:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

алроса

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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Алмазодобывающие предприятия группы "Алроса" за 10 лет направили каждый третий рубль в бюджет Якутии, это 35% от всех доходов региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Каждый третий рубль в бюджет Якутии дает "Алроса". За последние 10 лет, включая завершившийся 2024 год, предприятия группы "Алроса" направили в бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджеты ее районов 631 млрд рублей в виде налоговых и неналоговых платежей. Суммарно это 35% собственных доходов консолидированного бюджета республики. Об этом сообщили на заседании комитета по стратегии и устойчивому развитию наблюдательного совета "Алроса"", - рассказали в пресс-службе.При этом власти уточнили, налоговые отчисления компании в бюджет Якутии за 2015-2024 годы превысили 435 миллиардов рублей. Основную их часть составили отчисления по налогу на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, платежи за пользование недрами и подоходный налог с доходов работников. Размер неналоговых платежей составил 195,8 миллиарда рублей, в том числе дивидендов – 152,6 миллиарда рублей. 23% дивидендов или 35,8 миллиарда рублей было перечислено в бюджеты восьми муниципальных образований, являющихся акционерами "Алроса".""Алроса" была и остается лидером экономики и главным налогоплательщиком республики... Из налогов и дивидендов, поступающих от компании, республика выплачивает зарплаты работникам бюджетной сферы, строит и содержит больницы, школы и детские сады, учреждения культуры, ремонтирует дороги и многое другое... за последние 10 лет социальные расходы "Алроса" составили более 78 миллиардов рублей. Компания ежегодно выделяет значительные средства не только на обеспечение комфортных условий работы, но также на целевую благотворительную помощь районам Якутии, строительство и реконструкцию социальных объектов, реализацию важных для якутян проектов, спонсирует крупные спортивные соревнования и культурные мероприятия, которые проходят в республике", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.Якутия – один из основных акционеров "Алроса". В совокупности ей принадлежит 33% акций, из которых 25% находится в собственности республиканского правительства, а еще 8% в равных долях принадлежат восьми улусам. "Алроса" зарегистрирована в Мирном, большинство дочерних компаний и основные производственные мощности расположены в Якутии. Примерно 75% всех налоговых отчислений поступают в государственный бюджет республики и бюджеты муниципальных образований.

https://ria.ru/20250331/nikolaev-2008419020.html

https://ria.ru/20240910/alrosa-1971720933.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, алроса