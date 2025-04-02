Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:22 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008929623.html
Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией
Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией
Белоруссия ежегодно в День единения белорусов и россиян, который отмечается 2 апреля, будет проводить акцию "Выстрел памяти", заявил помощник министра обороны... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:22:00+03:00
2025-04-02T16:22:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия ежегодно в День единения белорусов и россиян, который отмечается 2 апреля, будет проводить акцию "Выстрел памяти", заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский. В среду у стелы "Минск — город-герой" состоялась торжественная церемония военно-патриотического проекта "Выстрел памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Любое мероприятие, которое рассказывает правду о Великой Отечественной войне, о ее трагических и героических страницах, имеет огромное смысловое значение не только для граждан нашей страны. Учитывая современный уровень распространения информации, мы рассказываем правду для населения тех стран, где эта историческая правда искажается, где уничтожаются монументы советским солдатам", - сказал Касинский. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале. По его словам, люди должны знать и помнить, что именно советский солдат "сломал хребет фашизму". "Люди должны знать и помнить, что именно советский солдат освобождал страны Европы. Только за освобождение Польши положили жизни более 600 тысяч советских солдат. К сожалению, сегодня эти моменты забываются и предаются забвению, история искажается", - отметил помощник министра обороны. Касинский сообщил, что особенно это важно для понимания молодому поколению, которое должно перенять эту эстафету и сохранить ее в будущем. "Потому что Великая Победа — это та духовная скрепа, которая дает нам силу на протяжении этих 80 лет, прошедших с победного мая 1945 года, позволивших отстроить страну, возродить ее из руин и выстроить промышленность. Сделать все то, чего добились народы Беларуси и России за эти мирные послевоенные годы", - сказал он. По словам помощника главы минобороны, самое главное — это назидание потомкам о том, что эта трагедия никогда не должна повториться. "И последствия, если мы вдруг допустим повторение этой трагедии, будут еще более глобальными и печальными. Нами принято решение ежегодно в День единения народов Беларуси и России проводить эту акцию в Республике Беларусь", - сказал он.
https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html
https://ria.ru/20250320/goroda-2006268170.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией

Белоруссия в День единения с Россией будет проводить акцию "Выстрел памяти"

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия ежегодно в День единения белорусов и россиян, который отмечается 2 апреля, будет проводить акцию "Выстрел памяти", заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский.
В среду у стелы "Минск — город-герой" состоялась торжественная церемония военно-патриотического проекта "Выстрел памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
Вчера, 13:04
"Любое мероприятие, которое рассказывает правду о Великой Отечественной войне, о ее трагических и героических страницах, имеет огромное смысловое значение не только для граждан нашей страны. Учитывая современный уровень распространения информации, мы рассказываем правду для населения тех стран, где эта историческая правда искажается, где уничтожаются монументы советским солдатам", - сказал Касинский. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
По его словам, люди должны знать и помнить, что именно советский солдат "сломал хребет фашизму". "Люди должны знать и помнить, что именно советский солдат освобождал страны Европы. Только за освобождение Польши положили жизни более 600 тысяч советских солдат. К сожалению, сегодня эти моменты забываются и предаются забвению, история искажается", - отметил помощник министра обороны.
Касинский сообщил, что особенно это важно для понимания молодому поколению, которое должно перенять эту эстафету и сохранить ее в будущем. "Потому что Великая Победа — это та духовная скрепа, которая дает нам силу на протяжении этих 80 лет, прошедших с победного мая 1945 года, позволивших отстроить страну, возродить ее из руин и выстроить промышленность. Сделать все то, чего добились народы Беларуси и России за эти мирные послевоенные годы", - сказал он.
По словам помощника главы минобороны, самое главное — это назидание потомкам о том, что эта трагедия никогда не должна повториться. "И последствия, если мы вдруг допустим повторение этой трагедии, будут еще более глобальными и печальными. Нами принято решение ежегодно в День единения народов Беларуси и России проводить эту акцию в Республике Беларусь", - сказал он.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Парламентское собрание СГ поддерживает сотрудничество малых городов
20 марта, 17:57
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала