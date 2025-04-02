https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008929623.html

Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией

Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

Белоруссия будет проводить патриотическую акцию в День единения с Россией

Белоруссия ежегодно в День единения белорусов и россиян, который отмечается 2 апреля, будет проводить акцию "Выстрел памяти", заявил помощник министра обороны... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:22:00+03:00

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Белоруссия ежегодно в День единения белорусов и россиян, который отмечается 2 апреля, будет проводить акцию "Выстрел памяти", заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский. В среду у стелы "Минск — город-герой" состоялась торжественная церемония военно-патриотического проекта "Выстрел памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Любое мероприятие, которое рассказывает правду о Великой Отечественной войне, о ее трагических и героических страницах, имеет огромное смысловое значение не только для граждан нашей страны. Учитывая современный уровень распространения информации, мы рассказываем правду для населения тех стран, где эта историческая правда искажается, где уничтожаются монументы советским солдатам", - сказал Касинский. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале. По его словам, люди должны знать и помнить, что именно советский солдат "сломал хребет фашизму". "Люди должны знать и помнить, что именно советский солдат освобождал страны Европы. Только за освобождение Польши положили жизни более 600 тысяч советских солдат. К сожалению, сегодня эти моменты забываются и предаются забвению, история искажается", - отметил помощник министра обороны. Касинский сообщил, что особенно это важно для понимания молодому поколению, которое должно перенять эту эстафету и сохранить ее в будущем. "Потому что Великая Победа — это та духовная скрепа, которая дает нам силу на протяжении этих 80 лет, прошедших с победного мая 1945 года, позволивших отстроить страну, возродить ее из руин и выстроить промышленность. Сделать все то, чего добились народы Беларуси и России за эти мирные послевоенные годы", - сказал он. По словам помощника главы минобороны, самое главное — это назидание потомкам о том, что эта трагедия никогда не должна повториться. "И последствия, если мы вдруг допустим повторение этой трагедии, будут еще более глобальными и печальными. Нами принято решение ежегодно в День единения народов Беларуси и России проводить эту акцию в Республике Беларусь", - сказал он.

https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html

https://ria.ru/20250320/goroda-2006268170.html

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белоруссия, россия