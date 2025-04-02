https://ria.ru/20250402/agrarii-2008908219.html

Аграрии Тверской области досрочно начали весенние полевые работы

Аграрии Тверской области досрочно начали весенние полевые работы - РИА Новости, 02.04.2025

Аграрии Тверской области досрочно начали весенние полевые работы

Установившаяся сухая и теплая погода позволила аграриям Тверской области досрочно приступить к весенним полевым работам, проведена оценка состояния озимых... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:05:00+03:00

2025-04-02T15:05:00+03:00

2025-04-02T15:05:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 2 апр – РИА Новости. Установившаяся сухая и теплая погода позволила аграриям Тверской области досрочно приступить к весенним полевым работам, проведена оценка состояния озимых культур, почти 97,8% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба облправительства. Сельхозтоваропроизводителям Тверской области в конце февраля – начале марта перечислили средства государственной поддержки, что позволило обеспечить их оборотными средствами для успешного входа в интенсивную посевную кампанию 2025 года. Задачи по оперативному доведению предусмотренного компаниям АПК государственного финансирования, в том числе на проведение сезонных полевых работ, поставил губернатор Игорь Руденя. "В Тверской области необходимо основное внимание уделить обеспеченности наших хозяйств горюче-смазочными материалами, семенным фондом, удобрениями и средствами защиты растений. Важно оказать аграриям всю необходимую поддержку со стороны региона для проведения весенних полевых работ", – приводит пресс-служба слова Рудени на заседании областного правительства. В Тверской области озимые культуры размещены на площади 27,8 тысячи гектаров, из которых 24,9 тысячи гектаров – озимые зерновые, и 2,9 тысячи гектаров – озимый рапс. Чтобы поддержать посевы озимых зерновых после зимы, аграрии приступили к ранневесенней подкормке. Каждый год в регионе увеличиваются объемы внесения минеральных удобрений. В 2024 году сельскохозяйственные организации внесли 9 тысяч тонн минеральных удобрений и 290 тысяч тонн органических. Сегодня сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства имеют достаточный запас по основным видам минеральных удобрений: по аммиачной селитре, основному на текущий момент удобрению, обеспеченность составляет 98,6%, по диамофоске – 88,6%, хлористому калию – 102,9%. Продолжаются работы по доработке семян к севу – очистке и сортировке. На данный момент семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены на 96,9%. Уровень обеспеченности семенами картофеля составляет 91,1%, льна-долгунца – 103,1%, ярового рапса – на 87,6%.

https://ria.ru/20250401/monitoring-2008723335.html

https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя