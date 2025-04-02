Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество в инфраструктуре и энергетике
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и энергетике, сообщает пресс-служба главы закавказской республики.
"Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кириенко передал Гунбе икону Иоанна Златоуста. "Для меня это особый символ – Абхазия моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии", - сообщил Кириенко.
Со своей стороны, Гунба сообщил, что этот дар соединяет духовные традиции двух народов. "Такие жесты укрепляют дружбу между Россией и Абхазией", - сказал он.
В завершение встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах.
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