https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008922038.html

Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии

Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025

Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:50:00+03:00

2025-04-02T15:50:00+03:00

2025-04-02T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и энергетике, сообщает пресс-служба главы закавказской республики. "Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кириенко передал Гунбе икону Иоанна Златоуста. "Для меня это особый символ – Абхазия моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии", - сообщил Кириенко. Со своей стороны, Гунба сообщил, что этот дар соединяет духовные традиции двух народов. "Такие жесты укрепляют дружбу между Россией и Абхазией", - сказал он. В завершение встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах.

https://ria.ru/20250402/kirienko-2008890373.html

https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, россия, сухум, сергей кириенко, бадра гунба, в мире