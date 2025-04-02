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Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
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15:50 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008922038.html
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии - РИА Новости, 02.04.2025
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:50:00+03:00
2025-04-02T15:50:00+03:00
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сергей кириенко
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и энергетике, сообщает пресс-служба главы закавказской республики. "Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кириенко передал Гунбе икону Иоанна Златоуста. "Для меня это особый символ – Абхазия моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии", - сообщил Кириенко. Со своей стороны, Гунба сообщил, что этот дар соединяет духовные традиции двух народов. "Такие жесты укрепляют дружбу между Россией и Абхазией", - сказал он. В завершение встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах.
https://ria.ru/20250402/kirienko-2008890373.html
https://ria.ru/20250402/gunba-2008424062.html
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абхазия, россия, сухум, сергей кириенко, бадра гунба, в мире
Абхазия, Россия, Сухум, Сергей Кириенко, Бадра Гунба, В мире
Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество России и Абхазии

Кириенко и Гунба обсудили сотрудничество в инфраструктуре и энергетике

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба обсудили в Сухуме сотрудничество двух стран в инфраструктуре и энергетике, сообщает пресс-служба главы закавказской республики.
"Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур", - говорится в сообщении.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами
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Отмечается, что Кириенко передал Гунбе икону Иоанна Златоуста. "Для меня это особый символ – Абхазия моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии", - сообщил Кириенко.
Со своей стороны, Гунба сообщил, что этот дар соединяет духовные традиции двух народов. "Такие жесты укрепляют дружбу между Россией и Абхазией", - сказал он.
В завершение встречи стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество во всех сферах.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Биография Бадры Гунбы
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