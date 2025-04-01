Рейтинг@Mail.ru
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/zelenograd-2008568270.html
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году - РИА Новости, 01.04.2025
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году
На территории Зеленоградского административного округа Москвы в этом году планируют ввести в эксплуатацию завод по выпуску стеклопакетов, предприятие возводят в РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:13:00+03:00
2025-04-01T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
зеленоград
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008568149_1:0:2668:1500_1920x0_80_0_0_a24745e2db9b79624eff43ee00ad366c.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На территории Зеленоградского административного округа Москвы в этом году планируют ввести в эксплуатацию завод по выпуску стеклопакетов, предприятие возводят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва — город, который эффективно размещает производственные предприятия. Так, в районе Савелки ЗелАО началось строительство завода по выпуску архитектурного стекла и стеклопакетов площадью более 20 тысяч квадратных метров, вблизи расположатся еще три предприятия по выпуску строительной продукции. Для создания нового производства в рамках масштабного инвестиционного проекта город предоставил земельный участок площадью более четырех гектаров по льготной ставке один рубль в год. По программе стимулирования создания мест приложения труда на предприятии организуют более 100 рабочих мест", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.На предприятии планируют установить передовое оборудование для сортировки и переработки стекла. На автоматизированных линиях будут проводить операции по закаливанию и термоупрочнению стекла, обработке кромки, эмалированию, выпуску триплекса и сборке стеклопакетов, включая структурные стеклопакеты и стеклопакеты с зубом. Каждый год объем выпуска стеклопакетов составит 300 тысяч "квадратов".Уточняется, что специалисты Мосгосстройнадзора ведут контроль всего цикла производства, начиная с подготовки стройплощадки.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, компания-застройщик известила о начале строительства в начале прошлого года. За это время специалисты комитета совершили семь выездных проверок, на которых оценили качество строительных работ, а также материалов.Сейчас на объекте идет устройство основного металлического каркаса здания и силовой плиты пола. Также стартовал монтаж инженерных сетей и подпорной стены.Москва предоставляет земельные участки по льготной ставке в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря таким объектам в городе появляются новые рабочие места. Также новые предприятия способствуют развитию столичной инфраструктуры."Строительство завода находится в активной стадии и планируется к вводу в эксплуатацию уже в этом году. Предприятие не только обеспечит новые рабочие места для жителей округа, но и поспособствует снижению маятниковой миграции. Решение таких социально значимых задач возможно только благодаря сотрудничеству бизнеса и города", – отметил директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.Уже пять лет по программе стимулирования создания мест приложения труда столичное правительство заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20250331/biznes-2008395451.html
https://ria.ru/20250331/postavki-2008283093.html
https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html
зеленоград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008568149_445:0:2445:1500_1920x0_80_0_0_9ac647d92ce282a862ba786ace9ae2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зеленоград, анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Зеленоград, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году

Завод по выпуску стеклопакетов введут в эксплуатацию в Зеленограде в этом году

© Пресс-служба ДИППЗавод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году
Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На территории Зеленоградского административного округа Москвы в этом году планируют ввести в эксплуатацию завод по выпуску стеклопакетов, предприятие возводят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Москва — город, который эффективно размещает производственные предприятия. Так, в районе Савелки ЗелАО началось строительство завода по выпуску архитектурного стекла и стеклопакетов площадью более 20 тысяч квадратных метров, вблизи расположатся еще три предприятия по выпуску строительной продукции. Для создания нового производства в рамках масштабного инвестиционного проекта город предоставил земельный участок площадью более четырех гектаров по льготной ставке один рубль в год. По программе стимулирования создания мест приложения труда на предприятии организуют более 100 рабочих мест", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Проект бизнес-центра в Обручевском районе Москвы по городской программе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Инвестор построит бизнес-центр по городской программе в Обручевском районе
31 марта, 14:30
На предприятии планируют установить передовое оборудование для сортировки и переработки стекла. На автоматизированных линиях будут проводить операции по закаливанию и термоупрочнению стекла, обработке кромки, эмалированию, выпуску триплекса и сборке стеклопакетов, включая структурные стеклопакеты и стеклопакеты с зубом. Каждый год объем выпуска стеклопакетов составит 300 тысяч "квадратов".
Уточняется, что специалисты Мосгосстройнадзора ведут контроль всего цикла производства, начиная с подготовки стройплощадки.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, компания-застройщик известила о начале строительства в начале прошлого года. За это время специалисты комитета совершили семь выездных проверок, на которых оценили качество строительных работ, а также материалов.
Сейчас на объекте идет устройство основного металлического каркаса здания и силовой плиты пола. Также стартовал монтаж инженерных сетей и подпорной стены.
Московское предприятие - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ликсутов: московские предприятия нарастили поставки в Китай на 24 процента
31 марта, 09:13
Москва предоставляет земельные участки по льготной ставке в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря таким объектам в городе появляются новые рабочие места. Также новые предприятия способствуют развитию столичной инфраструктуры.
"Строительство завода находится в активной стадии и планируется к вводу в эксплуатацию уже в этом году. Предприятие не только обеспечит новые рабочие места для жителей округа, но и поспособствует снижению маятниковой миграции. Решение таких социально значимых задач возможно только благодаря сотрудничеству бизнеса и города", – отметил директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.
Уже пять лет по программе стимулирования создания мест приложения труда столичное правительство заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Промышленное производство Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Ликсутов: в Москве увеличился индекс промышленного производства
30 марта, 13:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЗеленоградАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала