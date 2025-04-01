https://ria.ru/20250401/zelenograd-2008568270.html

Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году

Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году - РИА Новости, 01.04.2025

Завод по выпуску стеклопакетов достроят в Зеленограде в этом году

На территории Зеленоградского административного округа Москвы в этом году планируют ввести в эксплуатацию завод по выпуску стеклопакетов, предприятие возводят в РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

зеленоград

анатолий гарбузов

москва

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. На территории Зеленоградского административного округа Москвы в этом году планируют ввести в эксплуатацию завод по выпуску стеклопакетов, предприятие возводят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва — город, который эффективно размещает производственные предприятия. Так, в районе Савелки ЗелАО началось строительство завода по выпуску архитектурного стекла и стеклопакетов площадью более 20 тысяч квадратных метров, вблизи расположатся еще три предприятия по выпуску строительной продукции. Для создания нового производства в рамках масштабного инвестиционного проекта город предоставил земельный участок площадью более четырех гектаров по льготной ставке один рубль в год. По программе стимулирования создания мест приложения труда на предприятии организуют более 100 рабочих мест", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.На предприятии планируют установить передовое оборудование для сортировки и переработки стекла. На автоматизированных линиях будут проводить операции по закаливанию и термоупрочнению стекла, обработке кромки, эмалированию, выпуску триплекса и сборке стеклопакетов, включая структурные стеклопакеты и стеклопакеты с зубом. Каждый год объем выпуска стеклопакетов составит 300 тысяч "квадратов".Уточняется, что специалисты Мосгосстройнадзора ведут контроль всего цикла производства, начиная с подготовки стройплощадки.Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, компания-застройщик известила о начале строительства в начале прошлого года. За это время специалисты комитета совершили семь выездных проверок, на которых оценили качество строительных работ, а также материалов.Сейчас на объекте идет устройство основного металлического каркаса здания и силовой плиты пола. Также стартовал монтаж инженерных сетей и подпорной стены.Москва предоставляет земельные участки по льготной ставке в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря таким объектам в городе появляются новые рабочие места. Также новые предприятия способствуют развитию столичной инфраструктуры."Строительство завода находится в активной стадии и планируется к вводу в эксплуатацию уже в этом году. Предприятие не только обеспечит новые рабочие места для жителей округа, но и поспособствует снижению маятниковой миграции. Решение таких социально значимых задач возможно только благодаря сотрудничеству бизнеса и города", – отметил директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.Уже пять лет по программе стимулирования создания мест приложения труда столичное правительство заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение более 6 миллионов "квадратов" недвижимости – новые промышленные предприятия, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, это позволит создать свыше 300 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20250331/biznes-2008395451.html

https://ria.ru/20250331/postavki-2008283093.html

https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса