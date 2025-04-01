"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине
Профессор Малинен: только финляндизация спасет Украину
Флаг ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. У лидеров киевского режима по-настоящему остался только один выход — финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Финляндизация — это последний шанс для заключения прочного мира на Украине, несмотря на высказывания нашего коррумпированного президента и некомпетентной министра иностранных дел. Они позорят наш народ и нашу великую историю", — написал он.
Эксперт также подчеркнул, что пока Владимир Зеленский находится у власти, конфликт не закончить.
Финляндизация — политический термин, означающий активное сотрудничество двух государств в сфере внутренней и внешней политики, позволяющее им сохранять нейтральный статус по отношению друг к другу. При этом одна из сторон выступает в качестве "старшего брата", диктуя некоторые условия, а "младшее" государство исполняет их. У "младшего" остается достаточно свобод — у него нет необходимости вступать в какие-либо союзы, но независимость оно не теряет. Термин возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны.
Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.