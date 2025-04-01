https://ria.ru/20250401/zayavlenie-2008532287.html

"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине

"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 01.04.2025

"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине

финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:28:00+03:00

2025-04-01T01:28:00+03:00

2025-04-01T01:28:00+03:00

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

сша

европа

украина

туомас малинен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. У лидеров киевского режима по-настоящему остался только один выход — финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Финляндизация — это последний шанс для заключения прочного мира на Украине, несмотря на высказывания нашего коррумпированного президента и некомпетентной министра иностранных дел. Они позорят наш народ и нашу великую историю", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что пока Владимир Зеленский находится у власти, конфликт не закончить.Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.

https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

сша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, европа, украина, туомас малинен