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"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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01:28 01.04.2025
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"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине
"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине
финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:28:00+03:00
2025-04-01T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. У лидеров киевского режима по-настоящему остался только один выход — финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Финляндизация — это последний шанс для заключения прочного мира на Украине, несмотря на высказывания нашего коррумпированного президента и некомпетентной министра иностранных дел. Они позорят наш народ и нашу великую историю", — написал он.Эксперт также подчеркнул, что пока Владимир Зеленский находится у власти, конфликт не закончить.Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, европа, украина, туомас малинен
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Европа, Украина, Туомас Малинен
"Последний шанс": в Европе сделали неожиданное заявление по Украине

Профессор Малинен: только финляндизация спасет Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. У лидеров киевского режима по-настоящему остался только один выход — финляндизация Украины, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Финляндизация — это последний шанс для заключения прочного мира на Украине, несмотря на высказывания нашего коррумпированного президента и некомпетентной министра иностранных дел. Они позорят наш народ и нашу великую историю", — написал он.
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Эксперт также подчеркнул, что пока Владимир Зеленский находится у власти, конфликт не закончить.

Финляндизацияполитический термин, означающий активное сотрудничество двух государств в сфере внутренней и внешней политики, позволяющее им сохранять нейтральный статус по отношению друг к другу. При этом одна из сторон выступает в качестве "старшего брата", диктуя некоторые условия, а "младшее" государство исполняет их. У "младшего" остается достаточно свобод — у него нет необходимости вступать в какие-либо союзы, но независимость оно не теряет. Термин возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны.

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, американская сторона в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждает вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
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В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАЕвропаУкраинаТуомас Малинен
 
 
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