В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе
В Дзержинске работник получил ожоги головы и рук при возгорании на производстве
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.
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"Тридцать первого марта при выполнении должностных обязанностей аппаратчиком синтеза третьего разряда ООО "НПП Орион" произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, шеи, обеих кистей. Общая площадь ожогов 15% поверхности тела", - говорится в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, проводится расследование.
В 2024 году "НПП Орион" дважды штрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда после того, как в июне в результате возгорания в воздуховоде вытяжной вентиляции сотрудник получил ожоги рук и головы, и после того, как в сентябре от полученных при взрыве на территории предприятия ожогов скончался сотрудник завода. В феврале 2025 года "Орион" снова оштрафовали на 130 тысяч рублей после того, как в августе 2024 года двое сотрудников получили ожоги рук и головы при взрыве с последующим возгоранием.
Согласно открытым данным, "НПП Орион" занимается производством неорганических химических веществ.