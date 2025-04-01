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В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе - РИА Новости, 01.04.2025
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16:52 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/zavod-2008711107.html
В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе
В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе - РИА Новости, 01.04.2025
В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе
Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:52:00+03:00
2025-04-01T16:52:00+03:00
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. "Тридцать первого марта при выполнении должностных обязанностей аппаратчиком синтеза третьего разряда ООО "НПП Орион" произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, шеи, обеих кистей. Общая площадь ожогов 15% поверхности тела", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, проводится расследование. В 2024 году "НПП Орион" дважды штрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда после того, как в июне в результате возгорания в воздуховоде вытяжной вентиляции сотрудник получил ожоги рук и головы, и после того, как в сентябре от полученных при взрыве на территории предприятия ожогов скончался сотрудник завода. В феврале 2025 года "Орион" снова оштрафовали на 130 тысяч рублей после того, как в августе 2024 года двое сотрудников получили ожоги рук и головы при взрыве с последующим возгоранием. Согласно открытым данным, "НПП Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе

В Дзержинске работник получил ожоги головы и рук при возгорании на производстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области.
«
"Тридцать первого марта при выполнении должностных обязанностей аппаратчиком синтеза третьего разряда ООО "НПП Орион" произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, шеи, обеих кистей. Общая площадь ожогов 15% поверхности тела", - говорится в сообщении.
Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, проводится расследование.
В 2024 году "НПП Орион" дважды штрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда после того, как в июне в результате возгорания в воздуховоде вытяжной вентиляции сотрудник получил ожоги рук и головы, и после того, как в сентябре от полученных при взрыве на территории предприятия ожогов скончался сотрудник завода. В феврале 2025 года "Орион" снова оштрафовали на 130 тысяч рублей после того, как в августе 2024 года двое сотрудников получили ожоги рук и головы при взрыве с последующим возгоранием.
Согласно открытым данным, "НПП Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
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