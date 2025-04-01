https://ria.ru/20250401/zavod-2008711107.html

В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе

В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе - РИА Новости, 01.04.2025

В Нижегородской области мужчина получил ожоги при возгорании на заводе

Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:52:00+03:00

2025-04-01T16:52:00+03:00

2025-04-01T16:52:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Работник завода получил ожоги головы и рук при очередном несчастном случае на промышленном производстве в Дзержинске, сообщает трудовая инспекция в Нижегородской области. "Тридцать первого марта при выполнении должностных обязанностей аппаратчиком синтеза третьего разряда ООО "НПП Орион" произошло возгорание, в результате чего он получил ожоги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, шеи, обеих кистей. Общая площадь ожогов 15% поверхности тела", - говорится в сообщении. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, проводится расследование. В 2024 году "НПП Орион" дважды штрафовали на 80 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда после того, как в июне в результате возгорания в воздуховоде вытяжной вентиляции сотрудник получил ожоги рук и головы, и после того, как в сентябре от полученных при взрыве на территории предприятия ожогов скончался сотрудник завода. В феврале 2025 года "Орион" снова оштрафовали на 130 тысяч рублей после того, как в августе 2024 года двое сотрудников получили ожоги рук и головы при взрыве с последующим возгоранием. Согласно открытым данным, "НПП Орион" занимается производством неорганических химических веществ.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область