https://ria.ru/20250401/zakharova-2008769850.html

Захарова напомнила Кишиневу об обязанности российских дипломатов

Захарова напомнила Кишиневу об обязанности российских дипломатов - РИА Новости, 01.04.2025

Захарова напомнила Кишиневу об обязанности российских дипломатов

Оказание помощи российским гражданам является прямой обязанностью российских дипломатов, так было, есть и будет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T21:01:00+03:00

2025-04-01T21:01:00+03:00

2025-04-01T21:01:00+03:00

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александр нестеровский

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оказание помощи российским гражданам является прямой обязанностью российских дипломатов, так было, есть и будет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат обратила внимание на попытки Кишинёва раскрутить видеозаписи вокруг российского посольства, "привязаться к российскому послу за якобы вмешательство во внутренние дела Молдавии". "Водевиль просто. Комментировать выдернутые кадры и видео клиппинг (президента Молдавии Майи - ред.) Санду дело пустое. Но вот что хотелось бы напомнить всем: оказание помощи российским гражданам, это прямая обязанность российских дипломатов. Так было, есть и будет", - написала Захарова. Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в понедельник, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Ранее в понедельник глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил на брифинге, что посольство России якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье. В ответ на это посольство России в Кишиневе назвало инсинуации со стороны спецслужб Молдавии о вмешательстве в дела республики "голословными и неприемлемыми". В понедельник посол России Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии. В тот же день Захарова сообщила о том, что необоснованное решение властей Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без адекватного жесткого ответа.

https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008447444.html

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в мире, молдавия, россия, мария захарова, александр нестеровский, олег озеров