https://ria.ru/20250401/yemen-2008762107.html

В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену

В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену - РИА Новости, 01.04.2025

В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену

Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:59:00+03:00

2025-04-01T19:59:00+03:00

2025-04-01T19:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Дело закрыто", - сообщила она журналистам на брифинге. Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу. В понедельник Левитт сообщила журналистам, что американская администрация предприняла шаги, чтобы ситуация, подобная скандалу с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal не произошла вновь. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.

https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html

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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году