В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену
Белый дом: дело об ударах по Йемену в чате с участием журналиста закрыто
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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"Дело закрыто", - сообщила она журналистам на брифинге.
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
26 марта, 02:13
Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу.
В понедельник Левитт сообщила журналистам, что американская администрация предприняла шаги, чтобы ситуация, подобная скандалу с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal не произошла вновь.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.