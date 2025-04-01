Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/yemen-2008762107.html
В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену
В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену - РИА Новости, 01.04.2025
В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену
Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:59:00+03:00
2025-04-01T19:59:00+03:00
в мире
сша
йемен
дональд трамп
майк уолтц
пит хегсет
ансар алла
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Дело закрыто", - сообщила она журналистам на брифинге. Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу. В понедельник Левитт сообщила журналистам, что американская администрация предприняла шаги, чтобы ситуация, подобная скандалу с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal не произошла вновь. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html
https://ria.ru/20250326/signal-2007435052.html
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Белом доме заявили о закрытии дела о чате чиновников об ударах по Йемену

Белый дом: дело об ударах по Йемену в чате с участием журналиста закрыто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Власти США считают закрытым дело о переписке высокопоставленных американских чиновников об ударах по Йемену в чате с участием журналиста, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Дело закрыто", - сообщила она журналистам на брифинге.
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Уолтц взял на себя ответственность за скандал с чатом
26 марта, 02:13
Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу.
В понедельник Левитт сообщила журналистам, что американская администрация предприняла шаги, чтобы ситуация, подобная скандалу с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal не произошла вновь.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Демократы запросили у Белого дома полную расшифровку переписки в Signal
26 марта, 13:43
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала