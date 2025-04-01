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Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу - РИА Новости, 01.04.2025
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Обогнавшие время
 
18:35 01.04.2025 (обновлено: 19:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vyshniyvolochek-2008696014.html
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу - РИА Новости, 01.04.2025
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
2025-04-01T18:35:00+03:00
2025-04-01T19:21:00+03:00
обогнавшие время
вышний волочек
вышневолоцкий район
санкт-петербург
петр i
екатерина ii
тверь
волга
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Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
audio/mpeg
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Узнать больше о создании и принципах работы Вышневолоцкой водной системы вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.Об истории строительства и устройстве мощнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС слушайте в эпизоде "Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС".Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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вышний волочек, вышневолоцкий район, санкт-петербург, петр i, екатерина ii, тверь, волга, аудио
Обогнавшие время, Вышний Волочек, Вышневолоцкий район, Санкт-Петербург, Петр I, Екатерина II, Тверь, Волга

Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу

Обогнавшие время
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
Вчера, 18:35
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В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
Эксперты эпизода:
  • архитектор, вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов;
  • историк, член Союза писателей России, учредитель Вышневолоцкого краеведческого общества Евгений Ступкин;
  • историк, председатель Вышневолоцкого краеведческого общества Денис Ивлев.
Узнать больше о создании и принципах работы Вышневолоцкой водной системы вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.
Об истории строительства и устройстве мощнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС слушайте в эпизоде "Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС".
Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Обогнавшие времяВышний ВолочекВышневолоцкий районСанкт-ПетербургПетр IЕкатерина IIТверьВолга
 
 
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