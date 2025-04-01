https://ria.ru/20250401/vyshniyvolochek-2008696014.html

Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу

Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу - РИА Новости, 01.04.2025

Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу

В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".

2025-04-01T18:35:00+03:00

2025-04-01T18:35:00+03:00

2025-04-01T19:21:00+03:00

обогнавшие время

вышний волочек

вышневолоцкий район

санкт-петербург

петр i

екатерина ii

тверь

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Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара". audio/mpeg

Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара". audio/mpeg

Эксперты эпизода:Узнать больше о создании и принципах работы Вышневолоцкой водной системы вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.Об истории строительства и устройстве мощнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС слушайте в эпизоде "Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС".Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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