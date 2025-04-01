https://ria.ru/20250401/vyshniyvolochek-2008696014.html
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу - РИА Новости, 01.04.2025
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
2025-04-01T18:35:00+03:00
2025-04-01T18:35:00+03:00
2025-04-01T19:21:00+03:00
обогнавшие время
вышний волочек
вышневолоцкий район
санкт-петербург
петр i
екатерина ii
тверь
волга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008691906_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_736ec977f13727280ff42aaad8ae6629.jpg
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
audio/mpeg
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Узнать больше о создании и принципах работы Вышневолоцкой водной системы вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.Об истории строительства и устройстве мощнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС слушайте в эпизоде "Энергетический гигант в Саянах. Как на Енисее возводили Саяно-Шушенскую ГЭС".Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
вышний волочек
вышневолоцкий район
санкт-петербург
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008691906_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_07e423d546ecbd880f8cef3dcc3bbcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вышний волочек, вышневолоцкий район, санкт-петербург, петр i, екатерина ii, тверь, волга, аудио
Обогнавшие время, Вышний Волочек, Вышневолоцкий район, Санкт-Петербург, Петр I, Екатерина II, Тверь, Волга
Вышневолоцкая водная система: первая речная магистраль к Санкт-Петербургу
В 1703 году на речном пути от Волги к Балтике началось строительство "Вышневолоцкой перекопи". Кто и зачем решил связать каналами русские реки. Почему эти работы начали голландцы, а продолжил российский купец. Для чего в Вышний Волочек приезжала Екатерина II, и когда на бывшем водоразделе русских рек разлилась своя "Ниагара".