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ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 01.04.2025 (обновлено: 18:02 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vsu-2008735506.html
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке - РИА Новости, 01.04.2025
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке
Три мирных жителя Новой Каховки пострадали из-за киевской агрессии за минувшие сутки, также ВСУ обстреляли школу в Каховке, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:56:00+03:00
2025-04-01T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки пострадали из-за киевской агрессии за минувшие сутки, также ВСУ обстреляли школу в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За минувшие сутки в результате киевской агрессии пострадали три мирных жителя Новой Каховки. Ранения получили мужчины 33 и 67 лет и женщина 73 лет. Всех пострадавших доставили в местную больницу", - сообщил Сальдо.Он добавил, что ВСУ обстреляли здание школы № 2 в Каховке. "Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Без жертв и пострадавших", - уточнил губернатор. Кроме того, по словам Сальдо, были обстреляны Алешки, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Новая Збурьевка и Песчановка.
https://ria.ru/20250310/kahovka-2004032541.html
новая каховка
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новая каховка, каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке

Сальдо: три жителя Новой Каховки пострадали из-за атак ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 1 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 1 апреля 2025
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки пострадали из-за киевской агрессии за минувшие сутки, также ВСУ обстреляли школу в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За минувшие сутки в результате киевской агрессии пострадали три мирных жителя Новой Каховки. Ранения получили мужчины 33 и 67 лет и женщина 73 лет. Всех пострадавших доставили в местную больницу", - сообщил Сальдо.
Он добавил, что ВСУ обстреляли здание школы № 2 в Каховке. "Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Без жертв и пострадавших", - уточнил губернатор.
Кроме того, по словам Сальдо, были обстреляны Алешки, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Новая Збурьевка и Песчановка.
Последствия ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
10 марта, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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