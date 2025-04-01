https://ria.ru/20250401/vsu-2008735506.html

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке - РИА Новости, 01.04.2025

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке

Три мирных жителя Новой Каховки пострадали из-за киевской агрессии за минувшие сутки, также ВСУ обстреляли школу в Каховке, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:56:00+03:00

2025-04-01T17:56:00+03:00

2025-04-01T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки пострадали из-за киевской агрессии за минувшие сутки, также ВСУ обстреляли школу в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За минувшие сутки в результате киевской агрессии пострадали три мирных жителя Новой Каховки. Ранения получили мужчины 33 и 67 лет и женщина 73 лет. Всех пострадавших доставили в местную больницу", - сообщил Сальдо.Он добавил, что ВСУ обстреляли здание школы № 2 в Каховке. "Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Без жертв и пострадавших", - уточнил губернатор. Кроме того, по словам Сальдо, были обстреляны Алешки, Великие Копани, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Новая Збурьевка и Песчановка.

https://ria.ru/20250310/kahovka-2004032541.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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