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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 13 человек
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 13 человек - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 13 человек
В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 13 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:25:00+03:00
2025-04-01T08:25:00+03:00
2025-04-01T09:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. В результате удара ВСУ по Горловке пострадали 13 человек, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 13", — уточнил глава города.Незадолго до этого Приходько сообщал о 12 раненых. ВСУ атаковали Горловку утром во вторник при помощи беспилотника-камикадзе, а также снарядами натовского калибра.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинский БПЛА нанес удар в центре города по автобусу, в котором люди ехали на работу. Пять мирных жителей получили ранения средней тяжести, еще семь — легкие.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Горловка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки достигло 13 человек
Приходько: число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке возросло до 13 человек