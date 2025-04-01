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Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится - РИА Новости, 01.04.2025
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13:04 01.04.2025 (обновлено: 13:05 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vstrecha-2008624130.html
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится - РИА Новости, 01.04.2025
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:04:00+03:00
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россия
москва
милорад додик
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата. "Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.
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россия, москва, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

Песков: Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата.
"Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.
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