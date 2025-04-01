https://ria.ru/20250401/vstrecha-2008624130.html

Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится - РИА Новости, 01.04.2025

Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:04:00+03:00

2025-04-01T13:04:00+03:00

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россия

москва

милорад додик

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политика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата. "Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.

https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, милорад додик, владимир путин, дмитрий песков, политика