https://ria.ru/20250401/vorobev-2008761300.html

Более 750 человек зарегистрировались на программу "Герои Подмосковья"

Более 750 человек зарегистрировались на программу "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 01.04.2025

Более 750 человек зарегистрировались на программу "Герои Подмосковья"

Свыше 750 человек зарегистрировались для участия в программе "Герои Подмосковья" для участников СВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:55:00+03:00

2025-04-01T19:55:00+03:00

2025-04-01T19:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сво

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Свыше 750 человек зарегистрировались для участия в программе "Герои Подмосковья" для участников СВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы запустили программу "Герои Подмосковья", чтобы те, кто возвращается из зоны СВО, могли найти себя. Вы знаете, что большой успех имела федеральная программа "Время Героев". Сейчас каждый регион создает свою. У нас сегодня уже зарегистрировано более 750 человек", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Во вторник Воробьев встретился с членами Общественного совета образовательной программы "Герои Подмосковья. Именно совет будет принимать решение об окончательном включении кандидатов из числа участников СВО в новую региональную программу. Ее главная цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных госкомпаниях, следует из сообщения. Программа "Герои Подмосковья" стартовала по поручению президента в начале марта и стала продолжением федерального проекта "Время героев". Очно-заочное годовое обучение начнется в сентябре. Программа разрабатывается совместно с ВШГУ РАНХиГС. На каждом этапе за участниками закрепят персонального наставника из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона, которые продолжат их сопровождать и после трудоустройства. Стать слушателем программы может любой демобилизовавшийся участник СВО, имеющий высшее образование и управленческий опыт. Если же военнослужащий в настоящий момент находится в зоне спецоперации, выполняет боевые задачи, то у него есть возможность попасть в резерв для отложенного обучения.

https://ria.ru/20250401/vorobev-2008760964.html

https://ria.ru/20250401/svo-2008753848.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво