https://ria.ru/20250401/vorobev-2008760964.html
Воробьев избран главой общественного совета программы "Герои Подмосковья"
Воробьев избран главой общественного совета программы "Герои Подмосковья" - РИА Новости, 01.04.2025
Воробьев избран главой общественного совета программы "Герои Подмосковья"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной программы "Герои Подмосковья" для участников спецоперации,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:54:00+03:00
2025-04-01T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной программы "Герои Подмосковья" для участников спецоперации, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Сегодня прошло первое заседание общественного совета "Героев Подмосковья", на котором был избран председатель. Единогласным решением им стал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, на заседании также были выбраны заместитель председателя, секретарь и счетная комиссия общественного совета. Участники обсудили структуру и содержание программы, методологию отбора кандидатов, технологию наставничества. Программа "Герои Подмосковья" стартовала по поручению президента в начале марта и стала продолжением федерального проекта "Время героев". Главная цель этой образовательной кадровой программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в госкомпаниях, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, СВО
Воробьев избран главой общественного совета программы "Герои Подмосковья"
Воробьев избран председателем общественного совета программы "Герои Подмосковья"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев избран председателем общественного совета региональной программы "Герои Подмосковья" для участников спецоперации, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Сегодня прошло первое заседание общественного совета "Героев Подмосковья", на котором был избран председатель. Единогласным решением им стал губернатор Московской области Андрей Воробьев", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, на заседании также были выбраны заместитель председателя, секретарь и счетная комиссия общественного совета. Участники обсудили структуру и содержание программы, методологию отбора кандидатов, технологию наставничества.
Программа "Герои Подмосковья" стартовала по поручению президента в начале марта и стала продолжением федерального проекта "Время героев". Главная цель этой образовательной кадровой программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в госкомпаниях, добавили в пресс-службе.