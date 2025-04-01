https://ria.ru/20250401/volontery-2008745417.html
В Мытищах задержали подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров
В Мытищах задержали подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров - РИА Новости, 01.04.2025
В Мытищах задержали подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров
Полиция задержала пьяного мужчину, ударившего двух женщин-волонтеров, когда они грузили гуманитарную помощь для нужд СВО в подмосковных Мытищах, возбуждено... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:33:00+03:00
2025-04-01T18:33:00+03:00
2025-04-01T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, ударившего двух женщин-волонтеров, когда они грузили гуманитарную помощь для нужд СВО в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Мытищинское" по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в совершении хулиганских действий", - написала Волк. Предварительно установлено, что у одного из домов на улице 2-я Институтская городского округа Мытищи 40-летняя местная жительница и её 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарного груза для нужд специальной военной операции. В этот момент к ним подошёл неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник начал выражаться нецензурной бранью и нанес волонтерам несколько ударов. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью. "Сотрудниками полиции правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец Псковской области 1998 года рождения", - уточнила Волк. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
В Мытищах задержали подозреваемого в нападении на женщин-волонтеров
Жителя Мытищ задержали за предполагаемое избиение женщин-волонтеров