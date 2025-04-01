https://ria.ru/20250401/usa-2008662810.html

NYP: США с момента инаугурации Трампа депортировали более ста тысяч человек

NYP: США с момента инаугурации Трампа депортировали более ста тысяч человек - РИА Новости, 01.04.2025

NYP: США с момента инаугурации Трампа депортировали более ста тысяч человек

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек со дня вступления президента Дональда Трампа в должность, пишет газета New... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:51:00+03:00

2025-04-01T14:51:00+03:00

2025-04-01T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек со дня вступления президента Дональда Трампа в должность, пишет газета New York Post со ссылкой на источник в министерстве внутренней безопасности США. "Сотрудники ICE произвели 113 тысяч задержаний и осуществили более 100 тысяч депортаций с момента инаугурации Трампа 20 января", - говорится в статье.Опираясь на источники, газета также отмечает, что число незаконных пересечений границы США в марте упало до рекордно низких 7 тысяч, при этом большинство их них фиксируется в районах мегаполисов Сан-Диего в Калифорнии и Эль-Пасо в Техасе. По словам собеседников издания, большинство депортируемых направляются властями в Мексику. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Согласно данным аналитиков из компании American Immigration Council, Мексика является основной страной, откуда в США приезжают мигранты - доля ее граждан в общем количестве составляет 22,8%. На втором месте - Индия (6,1%), на третьем - Китай (4,6%).

https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html

https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мексика, сан-диего, дональд трамп