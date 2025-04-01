NYP: США с момента инаугурации Трампа депортировали более ста тысяч человек
NYP: ICE с момента инаугурации Трампа депортировала более ста тысяч нелегалов
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала более 100 тысяч человек со дня вступления президента Дональда Трампа в должность, пишет газета New York Post со ссылкой на источник в министерстве внутренней безопасности США.
"Сотрудники ICE произвели 113 тысяч задержаний и осуществили более 100 тысяч депортаций с момента инаугурации Трампа 20 января", - говорится в статье.
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Опираясь на источники, газета также отмечает, что число незаконных пересечений границы США в марте упало до рекордно низких 7 тысяч, при этом большинство их них фиксируется в районах мегаполисов Сан-Диего в Калифорнии и Эль-Пасо в Техасе. По словам собеседников издания, большинство депортируемых направляются властями в Мексику.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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